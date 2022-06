【海外ドラマ最新情報】バズ・ラーマン、映画『オーストラリア』をドラマ化！  

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、バズ・ラーマン監督の映画『オーストラリア』のドラマ化、英BBC『Sherwood(原題)』がシーズン2に更新されたニュース、米Amazon『Fallout(原題)』の新キャスト情報をお届け。

An expanded and reimagined cut of Baz Luhrmann’s ‘Australia,’ titled ‘Faraway Downs,’ is set to premiere on Disney streaming platforms as a six-part limited series https://t.co/VVTYyfNp5J

映画『エルヴィス』で世界を席巻中のラーマン監督が手掛けた2008年の映画『オーストラリア』を自らリミテッドシリーズ化して、Disneyのプラットフォームで配信されることが決定した。

『オーストラリア』はイギリスの貴婦人が夫から相続した牧場と家畜を守るため、カウボーイとアボリジニの少年とオーストラリア横断の旅に出るアドベンチャー・ロマンス。6話からなるドラマ版『Faraway Downs(原題)』は、ニコール・キッドマンとヒュー・ジャックマンが主演したオリジナル映画で撮影された映像に加え、新たなエンディングと最新のサウンドトラックを加えたバージョンとなる予定。

「同じ素材から作られた本作で、観客は新しい『オーストラリア』を発見できると思います」とラーマン監督。

本シリーズは、米国ではHuluオリジナル、海外ではDisney+のStarオリジナルとして今冬に独占配信される予定。

The first run of the whodunnit thriller ended on BBC One in the past few minutes and the network has committed, after millions of viewers tuned in each week to the show from Juliette Howell and Tessa Ross’ BBC Studios-backed drama indie House Productions https://t.co/kRVD3k3Eu9