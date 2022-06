「Horizon」シリーズのドラマ化作品のタイトルは『Horizon 2074』となる模様だ。ゲーム版の1000年前に起こったとされる、文明崩壊の時代が舞台となることを示唆するタイトルである。

このタイトルは、Directors Guild of Canadaのウェブサイトに掲載されたスタッフのリストから明らかになった。ジェフ・グラブがリストをシェアし、内容が自身の報道と合致することを伝えている。

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6- Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022