本日開催された配信番組「Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2022.6.28」にて、「マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル」の最新映像が公開された。

「マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル」はアクション要素のあるターン制シミュレーションゲーム。

この記事では、最新映像で公開された内容をくわしくご紹介。

マリオとラビッツの宇宙を救う冒険

舞台となる宇宙は、突如現れた悪い敵たちによって、危険にさらされていた。

彼らは、星の子「チコ」と「ラビッツ」の融合によって生まれた「スパークス」が持つ強力なエネルギーを狙っている。

▲不思議な生命体「スパークス」

マリオとラビッツたちは、スパークスたちを助け出し、宇宙を守るため、さまざまな惑星を巡る冒険に出る。

ダイナミックな戦略バトル

本作の軸となるバトルの一例をご紹介。

フィールドを探索中、敵に遭遇すると、ターン制のシミュレーションバトルがスタート。3人1組でチームをつくり、敵チームと戦う。

「ブキ」で攻撃するまでは、決められた円の中を、何度でも動き回ることができる。ステージの構造や敵の位置、キャラクターの特性を考えて、行動の道筋を立てることが重要。

移動中は、キャラクターにつき1度だけ、敵にスライディングすることで、ダメージを与えられる。行動順を工夫することで、1ターンで多くの敵を倒すこともできる。

さらに、仲間と協力して遠くまでジャンプすることも。敵から距離を取ったり、隠れている敵の背後に移動することができる。集まっている敵を、まとめて攻撃するのに効果的。

そして、味方3人がブキでの攻撃を終えると、敵チームのターンに。敵からの攻撃は、物影に隠れてないと大ダメージを受けてしまう。

敵の攻撃が終わると、再びマリオチームのターン。

「スライディング」や「ブキでの攻撃」以外に、「ボムへい」を使って敵にダメージを与えることができる。集まっている敵を、まとめて攻撃するのに効果的。

このようにお互いのターンを繰り返し、「敵の全滅」や「目的地までの移動」など、お題のクリアを目指す。敵やステージにあわせた立ち回りがバトルのカギとなる。

クッパが仲間に!? 個性豊かな9人のヒーローたち



いつもはマリオの敵として立ちはだかる「クッパ」が新たな仲間として登場。

▲クッパ

さらに、ちょっぴり気だるそうな「ラビッツロゼッタ」や「エッジ」という名の新キャラクターも仲間に加わる。

▲ラビッツロゼッタ

▲エッジ

そして、「マリオ」「ピーチ」「ルイージ」と、似たような恰好をした「ラビッツ」たちをあわせた、全9体のキャラクターの中から、3人1組でチームをつくり、冒険を進める。

▲マリオ

▲ラビッツピーチ

マリオとラビッツ、そして新たな仲間たちに、どのような宇宙の旅が待っているのだろうか。

「マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル」は、今冬発売。

今後の続報を楽しみにお待ちいただきたい。

【商品情報】

■「マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル」

メーカー名:任天堂

発売日:今冬

希望小売価格:未定

MARIO + RABBIDS GALAXY BATTLE (C) 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters (C) Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

