¡ØÇË²ü¡Ù´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¡¡Á°ÅÄÏÂÃË´ÆÆÄ¡¢60Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è²½¤ÎÆ»¤Î¤êÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÇË²ü¡Ù¡Ê7·î8Æü¸ø³«¡Ë¤Î²ñ¸«¤ËÁ°ÅÄÏÂÃË´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢´ÆÆÄ¤«¤éËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅçºêÆ£Â¼¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤òÌó60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Èïº¹ÊÌÉôÍî½Ð¿È¤È¤¤¤¦¼«¤é¤Î½Ð¼«¤ò±£¤·ÄÌ¤¹¤è¤¦Ë´¤Éã¤«¤é¶¯¤¯²ü¤á¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡¦À¥Àî±¯¾¾¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£±¯¾¾¤ÏÀ¸ÅÌ¤ËÊé¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¼«¤ò±£¤¹¤¿¤áÃ¯¤Ë¤â¿´¤òµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤à°ìÊý¡¢²¼½ÉÀè¤Î»ÎÂ²½Ð¿È¤Î»ÖÊÝ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿¤É¤Î±Ç²è¤ÎÌò³ä¤È¤â°ã¤¦ÌòÊÁ¤À¤¬¡¢±¯¾¾Ìò¤Ï´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤ÊÌò¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢´ÖµÜ¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ï´ÖµÜ¤µ¤ó1ËÜ²¡¤·¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤óÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ë¼ä¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ö¤ó±¯¾¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤â´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤òÈþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿´ÖµÜ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê2013¡Ë¤ÎÏÃ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î±¯¾¾¤â¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊ¸³ØºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¸¶ºî¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂæËÜ¤â¤½¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¶Á¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÌÚ²¼·Ã²ð´ÆÆÄ¤ä»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ã¤¿µð¾¢¤¬±Ç²è²½¤·¤Æ¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ê¤¼¸½Âå¤Ë±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Í¸¢¤äº¹ÊÌÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿¶µ°é±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÉôÍîº¹ÊÌ²òÊü¤Î¤¿¤á¤Ë1922Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¡¦Á´¹ñ¿åÊ¿¼ÒÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤ò2022Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÄÂç¤Ê¸¶ºî¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¤·¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò½Ä¼´¤Ë¡¢ÉôÍîº¹ÊÌ¤ÇÇº¤à±¯¾¾¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤ËÄ©¤ó¤À»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î³¤³°¤Îµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉôÍîº¹ÊÌ¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÉôÍîº¹ÊÌ¤Ïº£¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤¢¤ë¸©¤Ç¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤Ë¹ç½É¤ò¤·¤Æ¿Í¸¢¡¦º¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÎã¤Ë¡Ö¤½¤³¤ÏÉôÍîº¹ÊÌ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ëÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ØÉôÍîº¹ÊÌ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¡Ø»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø¤Ç¤Ï·ëº§¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ø·ëº§¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ê¡Ù¤È¡£É½ÌÌ¾å¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤âÉôÍîº¹ÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»þ¡¹¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òº£¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ëº¹ÊÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿´ÖµÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢±¯¾¾¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤âÆ±¤¸¡£ËÍ¤ÏËÍ¤¬´Ñ¤¿À¤³¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¡¢²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÑÀ¸ÃÒÍµ¡Ë