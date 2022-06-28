ÌÀÆü29Æü¤â´ØÅì¤ÏÌÔ½ë¡¡ºÇ¹âµ¤²¹40¡îÍ½ÁÛ¤Î½ê¤â¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü
ÌÀÆü29Æü(¿å)¤â´ØÅì¤Ç¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï40¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü29Æü(¿å)¡¡ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¡¡ºÇ¹âµ¤²¹40¡î¤Î½ê¤â
º£Æü28Æü(²Ð)¤âËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç35.1¡î¡¢4ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç°ìÈÖµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿½ê¤Ïºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç37.3¡î¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü29Æü(¿å)¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤Ëµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á°¶¶¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï40¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü29Æü(¿å)¤Ï½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ï¸á¸å7»þº¢¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½Ð¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à¤Ê¤É¡¢Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤â½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑÃæ¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¹µ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í½ËÉ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¾É¾õ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤ä¡¢²°³°¤Ç¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Æü±¢¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°áÉþ¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤¿¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢É¹Ëí¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Î¾Â¦¤Î¼ó¶Ú¤ä¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÎä¤ä¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤ËÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îä¤¿¤¤¿å¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬Êäµë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤Ð¡¢´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤âÅ¬ÀÚ¤ËÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÇ¤µ¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¤«¤é¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ë¤µ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯?
7·î3Æü(Æü)º¢¤Þ¤Ç¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ30Æü(ÌÚ)¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¢·§Ã«¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤Ï40¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7·î1Æü(¶â)¤«¤é3Æü(Æü)¤â¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£