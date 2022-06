マーベルが「ホールH」に帰ってくる。

ScreenRantのプロデューサー・Ash Crossanが『ソー:ラブ&サンダー』の記者会見中に伝えたところによると、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、この7月にオフラインで開催されるサンディエゴ・コミコンに同社が参加することを認めたという。

Kevin Feige revealed in the press conference for #ThorLoveAndThunder that Marvel Studios will indeed head to Comic-Con next month pic.twitter.com/NiV6u3I1qt- Ash Crossan (@AshCrossan) June 24, 2022