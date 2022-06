ダニエル・デイ・キム、『リバーデイル』と同じアーチー・コミック原作の探偵ドラマを製作

『HAWAII FIVE-0』のチン・ホー・ケリー役などで知られるダニエル・デイ・キムが米CWにて企画が進んでいるアーチー・コミック原作の探偵ドラマの製作に参加するとDeadlineが伝えている。

米CWで実写化され、アメリカ国外ではNetflixオリジナルシリーズとして配信されている『リバーデイル』をきっかけに、日本での認知度も高まったアーチー・コミック。『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』や『ケイティ・キーン』などのスピンオフも製作されるほど人気を集めた『リバーデイル』はシーズン7をもって終了することが発表されたが、CWは新たなアーチー・コミック原作シリーズの企画に動き出したようだ。

青春ノワールスリラーになる新作『Jake Chang(原題)』には『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』にも参加したオアン・リーとヴィエト・ヌエンが脚本チームとして参加。さらに『グッド・ドクター 名医の条件』を手掛けたダニエルの製作会社3ADも参加する。

『Jake Chang』の主人公は16歳のアジア系アメリカ人で私立探偵として謎を追う少年。高級化してきたチャイナタウンに住み、エリート私立高校に通うという設定で、人種的にも社会経済的にも多様な世界を描くという。青春メロドラマと美学的ネオンノワールが混ざったような作風で、評判、武術、運命、血筋、親の犠牲など、アジアのステレオタイプのほぼすべてを覆していくという。

