¡Ö»àÂÎ°ä´þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÛÈë¡×ÃË¤òºÆÂáÊá¡¡°ñ¾ë½÷À°äÂÎ
¡¡°ñ¾ë¸©Æâ¤Î»³ÎÓ¤Ç23ºÐ¤Î½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤ò´Æ¶Ø¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿33ºÐ¤ÎÃË¤¬½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÉÓÇî¹¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï5Æü¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÉÓÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Ë¸½¾ìÉÕ¶á¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÉÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»àÂÎ°ä´þ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡»°ÉÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½÷À¤ò´Æ¶Ø¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£