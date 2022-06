『ザ・ボーイズ』史上最高に激ヤバなエピソードがついに登場！事前に警告

スーパーヒーローの概念を根底から覆し、世界中で旋風を巻き起こしているAmazon製作のドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』。間もなく配信となるシーズン3の第6話は、“史上最高にヤバい”との触れ込みで話題となっているエピソードで、クリエイターのエリック・クリプキが視聴者に向けて事前に警告している。

『ザ・ボーイズ』は、巨大企業ヴォート社が生み出した自己中かつ自堕落なクズ集団、スーパーヒーローチーム“セブン”と、自警団“ザ・ボーイズ”の攻防戦がグロ&エロ満載で描かれるシリーズ。

問題のエピソードは、“ヒーロー”と”オーガズム”を掛け合わせた「Herogasm(原題)」と題され、ヴォート社の主催で毎年行われる祭典「ヒーロガズム」が舞台に。そのイベントは、「ヒーローたちによる、ヒーローたちのための乱交パーティー」と謳われ、コンセプトからして型破り。『ザ・ボーイズ』の公式Twitterでも、第6話について警告を促すティザー映像が投稿されている。

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH