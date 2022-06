2022年6月1日にリリースされたばかりのディアブロシリーズ最新作「ディアブロ イモータル」は強烈な課金要素が批判の的となっているのですが、新たに、キャラクター強化アイテムの「レジェンダリー宝石」を入手するのに約200万円もかかったという報告が話題となっています。

https://www.kotaku.com.au/2022/06/quin69-finally-has-a-diablo-immortal-5-star-legendary-gem/

https://kotaku.com/diablo-immortal-gacha-loot-microtransaction-spending-qu-1849102569

「ディアブロ イモータル」はキャラクター強化アイテムのレジェンダリー宝石の入手が非常に困難で、レジェンダリー宝石の出現率を上げる「紋石」「レア紋石」「レジェンダリー紋石」といったアイテムも用意されています。このうちレジェンダリー宝石を確定で入手できるようになるレジェンダリー紋石が、課金要素です。キャラクターの完全強化には合計11万ドル(約1500万円)の課金が必要だという報道もあります。

「ディアブロ イモータル」のキャラ完全強化には1400万円超の課金か10年間のプレイが必要、エンドコンテンツ「レジェンダリー宝石」の入手が難しすぎる問題で - GIGAZINE

この強烈な課金要素が批判の的となったものの、ディアブロ イモータルはリリースからわずか2週間で2400万ドル(約32億円)の売上を記録しました。

強烈な課金要素で悪名をとどろかせた「ディアブロ イモータル」がリリースからわずか2週間で32億円超を売り上げる - GIGAZINE

ゲーム配信者のQuinさんは、ディアブロ イモータルで6600ドル(約89万円)を費やしたもののレジェンダリー宝石を入手できていなかったのですが、その後さらに課金を行い、2万5165ニュージーランドドル(約210万円)を課金したところでついにレジェンダリー宝石を入手できたと報告しています。

Quinさんは「信じられないことに、私は最初のレジェンダリー宝石をゲットするのに2万5165ニュージーランドドルを費やしました。ブリザードおよびディアブロ イモータルには、本当のディアブロ(悪魔)のような体験をありがとうと言いたいです」とツイートしています。

I can't believe I just looted my first 5/5⭐ gem and it only cost me $25,165.57 NZD Thanks @Blizzard_Ent @DiabloImmortal for this authentic diablo experience. pic.twitter.com/jqf5AevZ7w— Quin (@quinrex) June 18, 2022

レジェンダリー宝石を入手するための方法は複数あり、Quinさんがとった方法は効率の悪い「最悪の方法」だそうですが、海外ゲームメディアのKotakuは「Quinさんが最悪の方法をとったということは問題ではありません。ここでの問題は、そのような非効率なオプションが略奪的な課金要素としてゲーム内に存在しているという点です」と記しました。

なお、KotakuはQuinさんの試みについて「レジェンダリー宝石を入手しようとすることは愚か者の行為であることが証明されました」「レジェンダリー宝石はプレイヤーの銀行口座を空っぽにするためのシステムです」「Quinさんのおかげでディアブロ イモータルのプレイを永久に止める覚悟ができました」と記しています。