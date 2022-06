『フルハウス』ロリ・ロックリン、逮捕後初のレッドカーペットに登場

『フルハウス』のベッキー役で知られるロリ・ロックリンが、大学の裏口入学をめぐるスキャンダル以降はじめてレッドカーペットに登場したと米Peopleが伝えている。

カリフォルニア州ロサンゼルスで行われたDesign Care 2022 GALAに出席し、レッドカーペットに現れたロリ。このガラは『シカゴ・ファイア』のタマラ役などで知られる女優のホリー・ロビンソン・ピートが元NFLプレーヤーの夫ロドニー・ピートと共に設立した、ホリーロッド財団によって主催され、自閉症やパーキンソン病の診断を受けた家族を支える資金集めを目的としたチャリティ・ガラ。ロリは鮮やかな青の長袖のドレスにシルバーのクラッチバッグとヒールをあわせて、報道陣に笑顔をみせた。

Lori Loughlin Makes Her First Red Carpet Appearance Since the College Admissions Scandal https://t.co/eRqjUloLJ7

- People (@people) June 19, 2022