このほど豪ノーザンテリトリー州で宿と酒場を営む男性が敷地内に現れたクロコダイルをフライパン1つで撃退し、その勇敢な姿に「真のオーストラリア人だ!」と称賛の声があがった。男性とクロコダイルが対峙する様子はヘリツアーで酒場を訪れていた観光客によって撮影され、SNSで大きく拡散された。『7NEWS』などが伝えている。

豪ノーザンテリトリー州アデレード川の船着き場から南に24キロ上流に位置するゴート島で、宿および酒場「ゴート島ロッジ(Goat Island Lodge)」を経営するカイ・ハンセンさん(Kai Hansen)と敷地内に現れたクロコダイルが対峙する動画が話題を呼んでいる。

動画はノーザンテリトリー周辺をヘリコプターで探索するツアー会社「Airborne Solutions Helicopter Tours」の酒場巡りツアーで6月20日、ゴート島ロッジを訪れていた観光客によって撮影されたものだ。

川沿いに位置するゴート島ロッジでは、夕刻になるとロッジ周辺に棲みつくメスのクロコダイル“ケイシー(Casey)”が現れ、餌を食べる姿を観察できる。

ケイシーはカイさんによって餌付けされており、地元でも愛される存在だったが、最近では息子の“フレッド(Fred)”に餌場を奪われ、さらに上流の川岸へと追いやられてしまったそうだ。

動画は敷地内に現れた攻撃的な姿勢を見せるクロコダイルを追い払うため、カイさんが酒場のある2階からフライパンを片手に階段を下りていく姿から始まる。

「15年以上前に餌付けを始めたフレッドが、最近かなり攻撃的になった」と話すカイさんだが、20日にロッジに現れたのも体長3.5メートルのフレッドだった。

川岸に現れたフレッドはロッジの方に頭を向けているが、カイさんが階段から降りて一歩踏み出すと大きな口を開き、体を勢いよく回転させてカイさんめがけて飛びかかろうとする。確かにかなり攻撃的な様子だ。

するとカイさんは、「食いついてやる!」といわんばかりに勢いよく突進するフレディに向かってフライパンを大きく振りかぶり、その鼻先に2回強く叩きつけた。そしてフライパンの金属とクロコダイルの固い外皮が打ち付け合う「カーン」という大きな音が2回響いたところでフレディは体を翻し、一目散に川へと逃げていった。

赤いシャツをきた白髪のカイさんは動揺する様子もなく、人々の拍手喝采を受けながらジョークを飛ばして酒場へと戻っていく。

このカイさんの余裕溢れるクロコダイルとの対峙の一部始終を「Airborne Solutions Helicopter Tours」がFacebookに「ゴート島ロッジは普通のパブではないし、キング・カイは普通の店主なんかじゃない」「彼が次にあなたに提供する料理が何なのか知る由もないのさ(ワニ料理かもね)」と綴って投稿すると、動画はたちまち大きな反響を呼び、ユーザーからはこのような声が届いた。

「カイこそ真のオーストラリア人だ!」

「フライパンこそ最強の武器だ。料理にも使えるしね。」

「クロコダイルは獰猛よ。追い払えたなんて信じられない。」

「勇敢だけど、危険だわ。あなたが餌付けするから来るんでしょう?」

カイさんは撃退したフレッドについて「この辺りではケイシーが凄く重要な存在で、フレッドは邪魔ものなんだ」と明かしており、フレッドに追いやられたケイシーが人の行き交う上流の川岸に姿を見せているため「(フレッドを)ゴート島から追い出すつもり」と語っている。

またカイさんはフレッドを撃退するためにフライパンを選んだ理由について、このように説明した。

「ケイシーが小さかった頃から餌付けしているけどある日、ケイシーが襲ってきたのでフライパンで撃退したんだ。」

「それから人々が出入りする階段の横に、フライパンを置くようになったんだよ。」

「初めて私に叩かれた時の痛みをケイシーが覚えているかもしれないから、(思い出させるように)今もそこに置いてあるのさ。」

実はカイさんは2018年、愛犬だった小さなテリア“ピッパ(Pippa)”をケイシーに襲われて亡くしていた。ピッパはよくケイシーを追いかけまわしており、その死は非常に悲しいもののケイシーに対して怒りの感情はないそうで、カイさんはこう述べている。

「ケイシーは何も間違ったことはしていないんだ。クロコダイルがすること(捕食)をやっているだけさ。」

画像は『Airborne Solutions Helicopter Tours 2022年6月20日付Facebook「Goat Island isn’t your average pub and King Kai isn’t your average publican!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)