フィギュアスケート北京五輪銀メダリスト・鍵山優真の初の写真集『鍵山優真 PHOTOBOOK GO FOR THE TOP』が、本日6月23日、主婦の友社より発売された。

【写真】鍵山「成長の過程を感じられる1冊」 写真集『鍵山優真 PHOTOBOOK GO FOR THE TOP』収録カット

今回の写真集には、北京五輪の写真はもちろん、ジュニア時代やノービス時代の写真も収録されており、鍵山が五輪メダリストに上り詰めるまでの成長の記録を感じることのできる1冊に。

北京五輪や世界選手権をはじめとする公式戦の写真には、田中宣明をはじめフィギュアスケート界の有名カメラマンたちが撮影された写真が使用されている。

鍵山は「いつも応援してくださっているファンの皆様のおかげで、この度写真集を販売することが決まりました。写真集のお話が来たときは驚きましたが、今年は僕自身も初のオリンピック出場の年と節目の年なので、制作をお願いすることにしました」とコメント。

「ノービスやジュニアから追いかけてくれている田中カメラマンを中心に、『GO FOR THE TOP(頂点を目指す)』というタイトルのイメージに負けないかっこいい写真をたくさん選んでいただきました。ノービス時代の懐かしい写真から直近の北京五輪の写真まで、成長の過程を感じられる1冊となっていますので、是非お手に取って見ていただけると嬉しいです!」と言葉を寄せている。

『鍵山優真 PHOTOBOOK GO FOR THE TOP』は、主婦の友社より6月23日発売。価格2000円(税別)。