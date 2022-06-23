¡Ø½ãÎõ¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¹Ê¤é¤ì¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤ÇºÇÍÎÏ¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤Î¡È¸µ¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÉÇÐÍ¥
¡Ö¾®ÅÄ°æ¤µ¤ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º£3Âò¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÎõ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍÎÏ¡ª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð
¡¡6·î21Æü¡¢²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦½ãÎõ¤Î¼ò°æ°ì·½¡Ê47¡Ë¤ÈÇòÀîÍµÆóÏº¡Ê45¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ý¥Ã¥×UP¡ª¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Ç¯Æâ¤ÇÃ¦Âà¤¹¤ë¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ê51¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÁª¹ÍÃÊ³¬¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ò°æ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½ãÎõ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹ÍÃæ
¡Ö¾®ÅÄ°æ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬4·î1Æü¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ò°æ¤µ¤ó¤¬ÍèÇ¯¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¤Ï6·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¼ò°æ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎJP¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î³Ú¤·¤ó¤´¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼¿¿¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¡È½ãÎõÆþ¤ê¡É¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÉ½ÌÀ¤·¡¢6·î17Æü¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡£
¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤µ¤ó¤È»ûÌç¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½ãÎõ¤È¤Î¡È¹çÂÎ¡É¤òÀ¸Êó¹ð¡£Æ±Æü¡¢¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï½ãÎõ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡È¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È½ãÎõ¡¢¹çÂÎ¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È2¿Í¤ÎÈ¯¸À¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èî¸å¤µ¤ó¤È»ûÌç¤µ¤ó¤Ï¾®ÅÄ°æ¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Î°·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ò°æ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ô2022.6.17¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¢½ãÎõ¡¢¹çÂÎ¡¡2022.12.31¡¡¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡¢Â´¶È¡¡2023.1.¡©¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÃÆþ¡Õ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÍèÇ¯½éÆ¬¤Î²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë3¿Í¤Û¤É¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÎ©¸õÊä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö30Âå¤«¤é50Âå¤Î¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë75¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¸õÊä¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½ãÎõ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¤Ë¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³èÆ°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤âÁá¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅôÂæ²¼°Å¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö½ãÎõ¤Ï¡¢¸å¾åæÆÂÀ¤µ¤ó°Ê³°¤Î3¿Í¤Ï¡¢Â´¶È¤¹¤ë¾®ÅÄ°æ¤µ¤ó´Þ¤á¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É½Ð¿È¡£'19Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿Í§°æÍºÎ¼¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¤Ë¤Ï¡È¸µ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ÎÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢'21Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡¡½ãÎõ¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬½ãÎõ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¾ò·ï¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤µ¤ËÅ¬Ç¤¤À¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¡¼¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿´ä±ÊÍÎ¾¼¤µ¤ó¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±É¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¡Ø½ãÎõ¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±éºÑ¤ß¡£´ä±Ê¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹187Ñ¤Î42ºÐ¡¢±É¿®¤µ¤ó¤Ï189Ñ¤Î36ºÐ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾ò·ïÌÌ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¤¬Êú¤¨¤ë¡È¸µ¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Î¿Íºà¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Á(¤Ò¤Ó)µ´(¤)¡Ù¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼°Ò¿á(¤¤¤Ö)µ´(¤)Ìò¤ò±é¤¸¤¿½Â¹¾¾ùÆó¤µ¤ó¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥Î¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼Í¥°ì¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì183Ñ¤Î39ºÐ¡¢177Ñ¤Î34ºÐ¤Ç¸õÊä¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡´ä±Ê¤µ¤ó¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¡¼¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡È2¹æ¥é¥¤¥À¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢³ÆºîÉÊ¤Ç¼çÌò¤Ë¼¡¤°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï¼çÌò¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ãÎõ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¾ÏÆÌò¡É¤¬Ãç´Ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¿´¶¯¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂçËÜÌ¿¤Ï¡È¼çÌò¡É¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡Ä
¡Ö¸½ºß¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ³Æ½ê¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÉô½¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÌò¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Îº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼µ¤¼Á¤Ç¡¢180Ñ¤Î30ºÐ¤È¾ò·ïÌÌ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¸¦µæ°÷Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó21¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é1¥¯¡¼¥ë¸ÂÄê¤Ç¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÚÍË¸á¸å8»þ¤«¤é·îÍË¸á¸å9»þ¤ËÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¥·¡¼¥º¥ó22¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»ëÄ°Î¨¼¡Âè¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó23¤ÎÊüÁ÷¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬½ãÎõ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÏÃÂêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ï1ÏÃ´°·ë·¿¤ÇÇ¯ÇÛ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÏÉô¤È½ãÎõ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï'20Ç¯3·î¤Ë10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤«¤é¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤í½ãÎõ¤Ï'19Ç¯1·î¤ÎÍ§°æ¤µ¤ó¤ÎÃ¦Âà¤«¤é¤Õ¤¿¤¿¤Ó³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤â¡È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È°ìÉô¤Ç¤Ï±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤¹¤ë¾®ÅÄ°æ¤µ¤ó¤È¤â¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢Ç®ÂÓµû´Ñ¾Þ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ò°æ¤¬¡ØÆü´©¥²¥ó¥À¥¤DIGITAL¡Ù¤Ç¡ÔºÇ¶á¤Î¡Ö½ãÎõ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Î¤Ï¤¸¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ï¡¢½ãÎõ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¤¢¤Ã¤±¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÂ¡£Ã¯¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¿·À¸¡¦½ãÎõ¤Î²ÚÎï¤Ê¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª