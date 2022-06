毎日10缶のコーラと大量のスナック菓子を食べていたイギリス在住の女性が、2年間のダイエットで約76キロの減量に成功した。最初の妊娠がきっかけで食事の量が増え、体重が最大で146キロに達してしまった女性だが健康的な食生活に変えた結果、体重は約半分の70キロになったという。重すぎる体のせいで以前は車から玄関先まで歩くのがやっとだったと話す女性は現在、娘と一緒にチアリーダーのメンバーとして活躍している。『The Mirror』などが伝えた。

英サウスウェールズのロンザバレーに暮らすクレア・ジョーンズさん(Clair Jones、49)は、約2年間のダイエットで体重23ストーン1ポンド(約146キロ)から11ストーン(約70キロ)の減量に成功した。

息子のガリンさん(Garyn、25)を妊娠したことをきっかけに体重が増え続けたという彼女は毎日10缶のコーラを飲み、大量のスナック菓子を食べていたそうだ。

クレアさんはダイエット前の生活をこう振り返っている。

「私は食べ物が大好きで、昔からとても食いしん坊でした。ダイエットというとサラダばかり食べるイメージですが、私はサラダも野菜も食べません。なのでダイエットという言葉が怖くて…。私は一生太ったままなんだろうなと思っていました。子供の頃から体が大きい方でしたが、最初の妊娠で6ストーン5ポンド(約40キロ)も体重が増えました。お腹の赤ちゃんの分も食事を摂ろうと思ううちに本当によく食べるようになって、さらに甘いものが大好きだった私は毎日大量のコーラを飲み、ファミリーサイズのポテトチップスやお菓子をバクバク食べていましたね。」

体重がどんどん増え、最大23ストーン1ポンド(約146キロ)まで達したクレアさんは体が重く、働くこともできなくなってしまったという。

そして2020年、健康的な食事をしながらダイエットを支援する組織「スリミング・ワールド(Slimming World)」に入会し食生活を完全に変えた結果、12ストーン(約76キロ)もの減量に成功した。

「入会して最初の1週間は大好きなコーラやお菓子を断ち切って、ダイエット食品ばかり食べていました。それなのに全く痩せなくて『もうやめます』と伝えました。でも指導者は『もっと美味しいものを食べながら痩せられますよ』と言ってくれたのです。2週目には実際に好きなものを食べて体重が減ったので、『ダイエットはサラダだけ食べるわけじゃないんだ』と思いました。」

そのように語ったクレアさんのダイエット前後の食事内容は次の通りだ。

■ダイエット前

朝:ポテトチップス

昼:サンドウィッチ3個、ポテトチップス

夕:ソーセージ、ベーコン、フライドポテト、卵、マッシュルーム、パン、バター

おやつ:コーラ10缶、お菓子2袋

■ダイエット後

朝:フルーツとヨーグルト、またはポーチドエッグ

昼:オムレツ、ベイクドポテト、スパゲッティ

夕:サーモン、ライス

おやつ:ペプシマックス(無糖で低カロリーのペプシ)、玉ねぎのピクルス、ハム

大幅な減量に成功したクレアさんは、現在の生活についてこのように明かしている。

「ダイエットに成功した今、まったく別人のような気分です。私は自分が永遠に大きい体のままであることを受け入れていたし、夫のダレル(Darrell、60)も私が満足しているならそれでいいと思っていました。太りすぎたせいで私は25年間働いていません。体重のせいで何もできなくなってしまったのです。ダレルは私がもっと多くのことができると知っているので、この結果をすごく喜んでくれました。」

「私は現在、娘のエリー(Ellie、22)と一緒にチアリーダーとして大会に参加しています。これまでの14年間は娘を応援するだけでしたが、昨年発足した父母チームに参加するように説得されたのです。それでダイエットにも成功したし、今年50歳になるので挑戦してみようと思いました。最初はぎこちなくリズム感もなくて大変でしたが、すごく面白くて。心配していた娘も大会を見に来てくれて『思ったより悪くない』と言ってくれました。子供たちやチアリーディングのコーチは私のこんな姿を見るなんて思ってもなかったでしょうね。以前の私は車から家まで歩くのがやっとでしたから。」

