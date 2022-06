モーニング娘’22が20日、東京・日本武道館で『モーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜 森戸知沙希卒業スペシャル』を開催。約9000人を前にメドレー含む全27曲を披露したステージで、約7年半にわたり在籍したハロー!プロジェクトでのアイドル生活 に終止符を打った森戸は「カントリー・ガールズとして過ごした時間も、モーニング娘。として過ごした時間も愛おしくて忘れられない私の宝物です」と涙ながらに感謝を伝えた。

森戸は2014年11月、カントリー・ガールズの新メンバーに選出され、ハロー!プロジェクトへ加入した。2017年6月にモーニング娘。’17(当時)との兼任を発表し、2019年12月のカントリー・ガールズの活動休止後は現グループの専任メンバーとして活躍。2月に海外留学を理由に、グループ及びハロー!プロジェクトからの卒業を発表した。

オープニングSEを受けて、紹介VTRと共に1人ずつスポットライトを浴びながら登場した13人のメンバー。グループは幕開けを飾った「青春Night」から力強さを見せ付け、立て続けに「One・Two・Three(updated)」「Teenage Solution」を披露した。

MCで、リーダー・譜久村聖に公演の意気込みを聞かれた森戸は「卒業発表してから今日までが本当にあっという間で、ついに来たかという感じ」と吐露。「この13人体制をしっかり目に焼き付けていってもらえるように、しっかり最後まで楽しんでいきたいと思います」と力強く宣言すると、客席からは盛大な拍手が巻き起こった。

パフォーマンスへ戻り、森戸の最後の参加シングル曲「Chu Chu Chu 僕らの未来」に続く「邪魔しないで Here We Go!」の曲中では、森戸が歌いながら北川莉央と背中を合わせ、「愛してナンが悪い!?」の曲中では、メンバーが鋭い表情でラップを歌い上げる。

イントロのリズムに乗せて客席に手拍子が響いた「笑顔YESヌード」、「純情エビデンス」「ビートの惑星」を立て続けに披露してMCへ。野中美希、加賀楓、森戸、山崎愛生(※)の4人は仲むつまじく、軽快なかけ合いを見せた(「さき」は正式には「たつさき」)

様々なメンバーの組み合わせでパフォーマンスを繰り広げた「しょうがない 夢追い人」「恋人には絶対に知られたくない真実」「愛され過ぎることはないのよ」に続いて披露した「I WISH」の曲中では、グループのオフショットを映したVTRがスクリーンに流れた。

BGMに乗せて踊る森戸のソロダンスから流れるように始まったのは、ノンストップメドレー。「よしよししてほしいの」「ジェラシー ジェラシー」「Are you Happy?」「TIKI BUN」「Moonlight night〜月夜の晩だよ〜」に続く「ロマンスに目覚める妄想女子の歌」の曲中では森戸と岡村ほまれが笑顔で固く抱き合い、サブリーダーの石田亜佑美が客席を力強く鼓舞した「What is LOVE?」まで、多彩な楽曲を次々とパワフルに歌い上げた。

MCを挟み、「SEXY BOY 〜そよ風に寄り添って〜」に続く「このまま」の冒頭では、岡村が「森戸さん。大好きー!」と元気よく叫び、「恋愛Destiny〜本音を論じたい〜」を歌い上げてからのMCでは1人ずつ公演を振り返り、森戸以外のメンバーは、彼女の卒業に向けた思いを語った。

語りながら涙を浮かべた岡村は、言葉を詰まらせながら「森戸さんのおかげですごく強くなれたなっていう部分があるので、森戸さんがいなくなっても精一杯頑張りたいと思います」と宣言。

本編中盤で披露した「笑顔YESヌード」は「モーニング娘。に加入して初めてのハロー!プロジェクトのコンサートで披露した思い出の曲」と明かした森戸は、当時を振り返りながら「不安そうな顔して踊ってた子がですね、今となっては『ちゃんとモーニング娘。なんだ』って自分で意識を持ちながらパフォーマンスできるようになっていて、すごくうれしいなって踊りながら思いました」と笑顔で伝えた。

途中で涙を浮かべた石田は「ちぃ(森戸の愛称)に出会えたことが私の人生にとって本当に宝物です」と伝え、石田と同じくサブリーダーの生田衣梨奈は「森戸が卒業して留学から帰ってきたあとも楽しみだなって思いますし、森戸の今後の活動も全力で応援するので頑張ってください」と森戸へのエールを送った。



譜久村は「ちぃと過ごした5年間は、本当に本当に宝物です」と吐露。「ちぃは可愛いしかっこいいし、尊敬するし特別だし、愛しいし!」と笑顔で伝え、「ちぃがいないと無理なんじゃないかなって思わせられるくらい、本当にたくさん助けられたし、大切に思っています。そしてこの5年間をそういう風に感じられたのは、ちぃの努力だったりとか、頑張りがあったからこその5年間だったと思います。本当に私たちと、モーニング娘。と出会ってくれてありがとう」と感謝した。

本編のラストを飾ったのは、森戸の最後の参加シングル曲「大・人生 Never Been Better!」。メンバーの姿が見えなくなった会場の客席は、森戸のメンバーカラーである白いサイリウムの光に包まれ、アンコールを待つ手拍子が響き渡った。

真っ白なドレスに身を包んだ森戸知沙希 涙をこらえてアンコールを熱唱

やがて光が戻った会場に、真っ白なドレスに身を包んだ森戸が登場。会場中央のステージ上に設置されたスタンドマイクの前で1人、手紙に込めた卒業への思いを語り始めた。

メンバーやファンに向けて「今日まで出会ってくれたすべてのみなさん。ありがとうございます!」と感謝した森戸は、加入直後に「たくさんの楽曲を覚えることについていけなくて、メンバーのみなさんにはたくさんの迷惑をかけてしまいました」と吐露。それでも「受け入れてくれたメンバーみんなに感謝しています」と語り、「私もモーニング娘。が大好きです!」と笑顔で宣言した。

グループの海外公演で「英語を学びたいという新しい目標を見つけることができました」と今後の進路に関連する思いも伝え、順風満帆だったわけではなく「心が折れそうになったときや声が思うように出なくなったとき、もうアイドルとして活動できないのかなということも頭によぎりました」と活動中の苦労も告白。

それでも「カントリー・ガールズとして過ごした時間も、モーニング娘。として過ごした時間も愛おしくて忘れられない私の宝物です」と伝え、「まだまだ未完成な私ですが、明日からは新しい道に進みます。改めて、約7年半。夢のような素敵な時間を本当に本当にありがとうございました!」と笑顔で伝えた。

ファンの温かな視線を受けて森戸がソロで歌い始めたのは、グループの歴代楽曲であり、彼女のカントリー・ガールズ時代のイメージカラー“オレンジ”を連想させる「みかん」。涙を浮かべながら歌い上げた曲中で何度も声を詰まらせ、終盤では、卒業を祝福するかのように他のメンバーが森戸を取り囲んだ。

続いて「わがまま 気のまま 愛のジョーク」「ENDLESS SKY」を歌い上げ、この日のステージは終幕。メンバー全員での挨拶を終えたあと、森戸は1人で再びステージへ戻り、温かい視線を向ける客席に向けて、笑顔を浮かべながら精一杯に手を振り続けていた。

■森戸知沙希<コメント全文>

本日6月20日をもって私、森戸知沙希はモーニング娘。’22及びハロー!プロジェクトを卒業します。

今日こうして無事に13人でステージに立てたこと。

当たり前じゃないと経験したからこそ、本当に嬉しいです。

この空間をつくってくれているスタッフさん、メンバーのみんな、

そしてファンの皆さん、ありがとうございます。

ハロー!プロジェクトに加入してから、私の日常がどんどん変わっていき、毎日が刺激的でした。

カントリー・ガールズの加入、モーニング娘。との兼任、たくさんの出会いが私にとってかけがえのないものです。

今日まで出会ってくれたすべてのみなさん、ありがとうございます。

振り返ってみるとモーニング娘。に加入したばかりのときは、ただただ毎日お仕事するのに精一杯だった私ですが、気付けばモーニング娘。のことが大好きになっていました。

加入してすぐたくさんの楽曲を覚えることについていけなくて、メンバーのみなさんにはたくさん迷惑をかけてしまいました。

「すいません」と謝る私に、「そんなことないよ」と言ってくれたり、

「モーニング娘。に入ってくれてありがとう」と言ってくれる人がいたり。

こんな私を受け入れてくれたメンバーみんなに感謝しています。

私もモーニング娘。が大好きです。

モーニング娘。に加入したからできた経験もたくさんありました。

海外コンサートやフェスの出演など、どれも私の人生に刺激を与えてくれて

忘れられない景色です。

特に海外の空気は私にとってすごく特別なもので、英語を学びたいという新しい目標を見つけることができました。

モーニング娘。のおかげで今の私がいるし、様々な経験が森戸知沙希という人間を成長させてくれました。

そして、ファンのみなさん、たくさんの応援をありがとうございます。

心が折れそうになった時や声が思うようにでなくなった時、もうアイドルとして活動できないかなということも頭をよぎりました。

でもすぐ浮かんだのはファンのみなさんのことです。

どんな私も応援してくれる人、私の歌が好きだと言ってくれる人、

私のことを好きになってくれた人がいたから、

まだ私にできることはあるんじゃないか?

ここで諦めないでまた挑戦してみよう!と思うことができました。

どんな時もファンのみなさんは私の味方でしたね。

支えてくれて本当にありがとうございます。

カントリー・ガールズとして過ごした時間も、モーニング娘。として過ごした時間も

愛おしくてて忘れられない私の宝物です。

まだまだ未完成な私ですが、明日からは新しい道に進みます。

改めて、約7年半夢のような素敵な時間を本当に本当にありがとうございました。



■『モーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜 森戸知沙希卒業スペシャル』セットリスト

M1:青春Night

M2:One・Two・Three(updated)

M3:Teenage Solution

M4:Chu Chu Chu 僕らの未来

M5:邪魔しないで Here We Go!

M6:愛してナンが悪い!?

M7:笑顔YESヌード

M8:純情エビデンス

M9:ビートの惑星

M10:しょうがない 夢追い人

M11:恋人には絶対に知られたくない真実

M12:愛され過ぎることはないのよ

M13:I WISH

メドレー

M14:よしよししてほしいの

M15:ジェラシー ジェラシー

M16:Are you Happy?

M17:TIKI BUN

M18:Moonlight night〜月夜の晩だよ〜

M19:ロマンスに目覚める妄想女子の歌

M20:What is LOVE?

M21:SEXY BOY 〜そよ風に寄り添って〜

M22:このまま

M23:恋愛Destiny〜本音を論じたい〜

M24:大・人生 Never Been Better!

EN1:みかんEN2:わがまま 気のまま 愛のジョークEN3:ENDLESS SKY