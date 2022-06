アイドルグループ・モーニング娘。’22の14期メンバー森戸知沙希(もりと・ちさき、22)が20日、東京・日本武道館で開催された春ツアー千秋楽公演『モーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜森戸知沙希卒業スペシャル』をもって、グループおよびハロー!プロジェクトから卒業し、2014年11月から約7年半のアイドル活動にピリオドを打った。卒業後は海外留学を予定している。

チケットは完売となり、9000人の観客に360度囲まれたセンターステージに13人のメンバーが登場。春ツアーでは披露していなかった「青春Night」で幕を開けると、8日に発売された最新71stシングル「Chu Chu Chu 僕らの未来」、森戸がモーニング娘。に加入後初のシングルとなった64th「邪魔しないでHere We Go!」(2017年10月発売)などを披露。四方を正面にし、複雑なフォーメーションダンスをより立体的に魅せた。

森戸は2014年に『モーニング娘。’14<黄金(ゴールデン)>オーディション』に落選したものの、同年11月、里田まいがスーパーバイザー、嗣永桃子がプレイングマネージャーを務めたカントリー・ガールズに加入し、2015年3月にメジャーデビュー。2017年6月にモーニング娘。’17と兼任となり、2019年12月にカントリー・ガールズを卒業。モーニング娘。25年の歴史の中でも異色の経歴を持つ。

森戸の卒業をもって、カントリー・ガールズのメンバーが全員ハロプロを卒業することになり、元カントリーのメンバー、山木梨沙、小関舞、梁川奈々美、船木結の連名で「ちぃ様 8年間お疲れ様!」のメッセージ入りの祝い花を贈った。4人や昨年12月にモーニング娘。を卒業した佐藤優樹らOGも会場で森戸のラストステージを見守った。

終盤にはメンバー一人ひとりが森戸へメッセージ。牧野真莉愛は終始『ドラゴンボール』のパロディーを演じ、「ここまでよくやったな、ちぃちゃん!」「グッバイ、ちぃちゃん」と伝えると、爆笑したメンバーは膝から崩れ落ち、森戸も「違う意味で泣いた」と笑い転げた。

サブリーダーの石田亜佑美は「ちぃが卒業間際にソロインタビューでメンバー一人ひとりのことをしゃべってくれる機会があって、私に対して、加入したばかりのときに申し訳ない気持ちがあるんだって言ってくれてたんですけど、そういうふうに、ちぃに思わせていたことが申し訳なくって。でももう、申し訳ないという気持ちは今日でオサラバです! 大好きだから、ちぃに出会えたことが宝物です」と涙まじりにメッセージ。同じくサブリーダーの生田衣梨奈は「森戸が卒業して、留学から帰ってきたあとも楽しみだなと思います。森戸の今後の活動も全力で応援しています」とエールを送った。

リーダーの譜久村聖は「ちぃと過ごした5年間は本当に宝物です。私にとってちぃは、かわいいし、かっこいいし、尊敬するし、特別だし、愛しいし! 本当にいろんな感情にさせてくれた子です。大切に思っています。この5年間、そういうふうに感じられたのは、ちぃの努力や頑張りがあったからこそだと思います。本当に本当に、私たちと、モーニング娘。と出会ってくれてありがとう」と万感を込めて伝え、武道館は拍手に包まれた。

本編が終わり、会場のファンがペンライトを森戸カラーの白、カントリー時代のオレンジに変えると、白を基調にしたアシンメトリーのドレスにシルバーのティアラをつけた森戸が登場した。

手紙を読み上げる形で7年半の活動を振り返り、時折涙で言葉を詰まらせながらも「カントリー・ガールズとして過ごした時間も、モーニング娘。として過ごした時間も愛おしくて忘れられない私の宝物です。まだまだ未完成な私ですが、明日からは新しい道に進みます。改めて、約7年半夢のような素敵な時間を本当に本当にありがとうございました!」と感謝した。

「私が大好きなこの曲を聴いてください」と切り出すと、モーニング娘。が2007年にリリースした35thシングル「みかん」をソロで歌い始めたが、最後にメンバーが合流すると歌えなくなり、声を振り絞った。

このライブの模様はCS放送テレ朝チャンネル1およびスカパー!で生中継/生配信されたほか、全国47都道府県の映画館75スクリーンでライブビューイングも行われた。森戸の卒業曲「みかん」は、あす21日に各音楽配信サイトで配信リリースされる。

■『モーニング娘。’22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜森戸知沙希卒業スペシャル』セットリスト01. 青春Night02. One・Two・Three(updated)03. Teenage Solution04. Chu Chu Chu 僕らの未来05. 邪魔しないで Here We Go!06. 愛してナンが悪い!?07. 笑顔YESヌード08. 純情エビデンス09. ビートの惑星10. しょうがない 夢追い人/小田、羽賀、横山、北川11. 恋人には絶対知られたくない真実/譜久村、牧野、岡村12. 愛されすぎることはないのよ/生田、石田、野中、加賀、森戸、山崎13. I WISH14. よしよししてほしいの15. ジェラシー ジェラシー16. Are you Happy?17. TIKIBUN18. Moonlight night〜月夜の晩だよ〜19. ロマンスに目覚める妄想女子の歌20. What is LOVE?21. SEXY BOY 〜そよ風に寄り添って〜22. このまま!23. 恋愛Destiny〜本音を論じたい〜24. 大・人生 Never Been Better!【アンコール】EN1. みかんEN2. わがまま 気のまま 愛のジョークEN3. ENDLESS SKY