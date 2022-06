歌手のMay J.と俳優の尚玄が、2人の誕生日である20日にそれぞれのツイッターで結婚を発表した。

【写真】10歳差婚 May J.のお相手、尚玄 May J.は34歳、尚玄は44歳となる誕生日を迎えた20日。2人はそれぞれのツイッターを更新し、直筆のサインが入ったメッセージを投稿。



May J.は「この度、かねてよりお付き合いをしておりました俳優の尚玄さんとお互いの誕生日である本日6月20日に入籍致しましたことをご報告させていただきます」とつづり、「いつも支えてくださっている皆様に感謝をお伝えするとともに、どうかあたたかく見守っていただけたら」と続けた。



また、尚玄は「長年親友として、よき理解者として僕を支えてくれたMay J.さんと、この度結婚する運びとなりました」とし、「まだまだ未熟な二人ではありますが、温かい家庭を築き表現者として共に高め合っていきたいと思っています」と今後の夫婦像について語っている。



投稿には、女優の新妻聖子や橋本マナミが「Happy birthday & Big Congrats my girl!!!!!!」「おめでとうございます!!!」とコメントを寄せるなど、多くの著名人やファンから祝福の声が寄せられている。



引用:「May J.」ツイッター(@MayJamileh)、「尚玄」ツイッター(@shogenism)