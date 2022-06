Valveは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」のサマーセールを、現地時間6月23日午前10時(日本時間の6月24日午前2時)から開催すると発表した。

期間は現地時間7月7日午前10時(日本時間の7月8日午前2時)まで。

Steamのサマーセールは、毎年夏に開催される同プラットフォームでも最大級の特大セールだ。膨大な数のゲームが値引きされ、多くのPCゲーマーにとって「積みゲー」を増やすことが恒例となっている。

今回、サマーセールの開催日時が発表されるとともに、公開された動画ではダイジェストでセール対象となっているゲームを紹介している。

そのなかにはTango Gameworksが開発し「渋谷」が忠実に再現されたアクション・アドベンチャーゲーム『Ghostwire: Tokyo』や、配信間もなくスマッシュヒットとなった採掘サンドボックスゲーム『Core Keeper』などがセール対象となることが発表されている。このほかにも『サイバーパンク2077』、『モンスターハンターライズ』、『It Takes Two』などがセールの対象になるという。

動画で発表されているタイトルは以下のとおり。

Ghostwire: Tokyo

ファイナルファンタジーXIVオンライン

The Elder Scrolls Online

サイバーパンク2077

シムズ4

シドマイヤーズシヴィライゼーションVI

Forza Horizo​​n 5

Apex Legends

Rust

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Raft

Dead by Daylight

ゴッド・オブ・ウォー

Destiny 2

Core Keeper

ARK: Survival Evolved

モンスターハンターライズ

FIFA 22

Dying Light 2

WWE 2K22

Red Dead Redemption 2

Black Desert

Grand Theft Auto V

レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ

It Takes Two

Sea of Thieves

Cities: Skylines

Risk of Rain 2

Total War: WARHAMMER III

Phasmophobia

V Rising

NARAKA: BLADEPOINT