ÉðÂº¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¡© ¡Ö¶½Ì£¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»Å¾¸þ¤Ê¤é£Ò£É£Ú£É£Î¡¢£Õ£Æ£Ã¡ÄÂçÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê
¡¡ÇÔËÌ¤Î¾¤Ï¤É¤³¤Ø¡£Î©¤Áµ»¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡¡£²£°£²£²¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢£Ë¡½£±¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÉðÂº¡Ê£³£°¡Ë¤¬à¥¥Ã¥¯³¦¤Î¿ÀÆ¸áÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£³¡Ë¤ËÈ½Äê£°¡½£µ¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£º¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÀÆ¸¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÊø¤»¤º¡¢£²£°£±£²Ç¯£¶·î°ÊÍè¤ÎÇÔËÌ¤Ç¡¢ÄÌ»»ÀïÀÓ¤Ï£´£²Àï£´£°¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¤«¤Í¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤«¤é°ìµ¤¤ËÆ°¤¯¡£Æá¿ÜÀî¤ÎÅª³Î¤Ê¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤¿ÉðÂº¤Ï¡¢½ªÈ×¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥¦¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²£Ò¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÅê¤²¤òÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª£³£Ò¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÈ½Äê£°¡½£µ¡£Äº¾åÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿ÉðÂº¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢£Ë¡½£±¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉé¤±¤Ï»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¸å¤ÎÂ¨°úÂà¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤â»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤éËÍ¤ÏÁª¼ê¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÊÆ®µ»¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤ËÌ¿¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¡ÖÂè£³¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡ËÅ¾¸þ¤À¡£¤¢¤ë³ÊÆ®µ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅ·¿´¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢ÉðÂº¤ÏÁí¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡££±Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÁí¹ç¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë£Ë¡½£±¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î¥¸¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡ÊÊÆ£Í£Í£Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ë£Õ£Æ£Ã¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤â¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢£Í£Í£Á¤ÏÎ©¤Áµ»¤è¤ê¤âÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢£³£°ºÐ¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢´Î¿´¤Ê¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤À¡£¼Â¤ÏÉðÂº¤ÏÆá¿ÜÀîÀïÄ¾Á°¡¢£Í£Í£ÁÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÀï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅÝ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤³ÊÆ®µ»¤Î·Á¤À¤·¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤·£Í£Í£ÁÄ©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¡£¹ñÆâ¤Ê¤é£Ò£É£Ú£É£Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£Ë¡½£±¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤âÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸õÊä¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤·ÉðÂº¤¬£Í£Í£Á¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£Õ£Æ£Ã¤â¼ê¤òµó¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÊÊÆ£Í£Í£Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ë¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÂåÉ½¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥«¡¼¤¬ÉðÂº¤ÈÅ·¿´¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°úÂà¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â£Í£Í£ÁÅ¾¸þ¤«¡½¡½¡£¤½¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£