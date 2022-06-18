Snow Man¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤é¡ØTHE MUSIC DAY 2022¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡¡¡ØÂ®Êó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó!!¡ÙÉü³è´ë²è¤â
¡¡7·î2Æü15»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØTHE MUSIC DAY 2022¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Snow Man¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×10ÁÈ¤Ê¤É½Ð±é¼Ô24ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é½Ð±é¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Û¤«¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º10ÁÈ½Ð±é¡ª¡ØTHE MUSIC DAY¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¼Ô
¡¡º£Ç¯¡¢10²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²Æ¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²»³Ú¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¡£²ÈÂ²¡¦¿Æ»Ò¡¦Í§Ã£¡¦Îø¿Í¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë²Î¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë²Î¤ò¡¢²ñ¾ì¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÎÇ®µ¤¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡£MC¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡ÈÖÁÈHP¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥é¥¸¥«¥»¤ò»ý¤Ã¤¿Ý¯°ææÆ¤¬ÉÍÊÕ¤òÊâ¤¯¡¢²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°Twitter¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°Twitter¡¦TikTok¡¦YouTube¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤¯Ý¯°ææÆ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢NEWS¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡¢KAT¡¾TUN¡¢Hey¡ªSay¡ªJUMP¡¢Sexy Zone¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î10ÁÈ¡£ºòÇ¯11·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤¬½Ð±é¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢BE¡§FIRST¡¢Creepy Nuts¡¢LE SSERAFIM¤¬½é½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NiziU¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¡¢THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢BiSH¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢1996Ç¯10·î16Æü¤«¤é2005Ç¯3·î23Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³Ú¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÂ®Êó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó!!¡Ù¤¬¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉü³è¡£ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤ÈÈÓÅçÄ¾»Ò¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¡ØTHE MUSIC DAY 2022¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î2Æü15»þÊüÁ÷¡£