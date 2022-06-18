Ãæ¹ñ¡¡¥³¥í¥Ê¥¢¥×¥êÍðÍÑµ¿ÏÇ¡¡ÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¤¬Ä´ºº³«»Ï
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤Çµð³Û¤ÎÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë¿Í¤ò¥³¥í¥ÊÂÐºö¥¢¥×¥ê¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¹´Â«¤·¤¿µ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¤Î´ÆÆÄÉôÌç¤Ï¡ÖÍðÍÑ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢8000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¤Ë¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÍÂ¶â¼Ô¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºö¥¢¥×¥ê¤¬¼¡¡¹¤Ë³ÖÎ¥Á¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤ÊÀÖ¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍðÍÑ¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¶ä¹Ô¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë²ÏÆî¾ÊÅ¢½£»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï17Æü¡¢¡ÖÄ´ºº¤ÈÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Î¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍðÍÑ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¬Äê¤äË¡Î§¤ËÂ§¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡°ìÊý¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÄ´¤Ù¤¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£