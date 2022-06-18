¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÊÄº¿¤ò·è¤á¤¿½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î²û¶ñ¹ç
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬º£·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSETAGAYA BASE¡¡¹©ºîÉô¡×¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÄº¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½ê¤Ï¡¢¡ØYouTubeºÇ¸å¤Î±´¡¡º£Æü¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ë¾è¤»¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÄº¿¤¹¤ë·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ê¤Ï¡¢¡Ö¢ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡¡¹¹ð¤Ê¤É¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¡¤Ê¤Î¤Ëº£Ç¯¤Î6·î1Æü¤«¤é¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¡¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡¤ª¶â¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿10Ç¯¤Ï¡¡¹¹ð¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Çº£Æü¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£
¡¡>>¡Ö²ÁÃÍ´Ñ°ã¤¦¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÉ×ÉØ´Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼<<
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è¤ÎÀâÌÀÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ô°ì¥ö·î¸å¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£10Ç¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10Ç¯Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï17Ëü6000¿Í¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤µ¤ß¤·¤¤¿ô»ú¤À¡£
¡¡¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÏºòÇ¯6·î1Æü¤«¤éÍøÍÑµ¬Ìó¤òÊÑ¹¹¡£¡Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ý±×²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤òYouTube¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤¬¹¹ð·ÇºÜ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¹¹ð¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¡Ø¶â¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¤ä¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¶â»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×(ITÀìÌç»ïµ¼Ô)
¡¡½ê¤Ï¸½ºß¡¢NHK¤ÈÌ±Êü³Æ¶É¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊú¤¨¡¢¹â³Û¥®¥ã¥é¤Î¤¿¤áà¥ê¥¹¥È¥éá¤Ë¤è¤ë¹ßÈÄ´íµ¡¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ï°ÂÂÙ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ê¤É°¦¼Ö¤òÃÖ¤¯¥¬¥ì¡¼¥¸¤òÁ´¹ñ¿ô¥«½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤ÎÉÔ¼«Í³¤â¤Ê¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°úÂà¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)