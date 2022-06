ファミリーマートは、昨年から取り組んでいる5つのキーワードの1つである“あなたのうれしい”の一環として、ポケモンが提供する1,200万ダウンロード突破のNintendo Switch・スマートフォン(iOS/Android対応)で配信中のパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜(ポケまぜ)』とのタイアップキャンペーンを、2022年6月21日〜2022年7月18日の期間、全国のファミリーマート約16,600店で実施いたします。

同日より、ファミリーマートの人気商品『フラッペ』と『ポケまぜ』がタイアップした『ピカチュウのパインフラッペ』を発売するほか、対象商品のご購入でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンや、ファミマのアプリでスタンプをためてご応募いただくと、抽選でオリジナルアイテムが当たるキャンペーンも実施いたします。

さらに、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』のリアルイベント“Pokémon GO Fest 2022 Sapporo”のチケットがあたるキャンペーンを、ファミマのアプリでも同時開催いたします。

『ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』ャンペーン

ピカチュウのパインフラッペ発売

コーヒーマシンのミルクで作る『FAMIMA CAFE』のフラッペシリーズから、『ポケまぜ』に登場するカフェスタッフの衣装を着たピカチュウがデザインされた、フラッペ初のパイナップルフレーバー『ピカチュウのパインフラッペ』を、2022年6月21日より全国のファミリーマート約16,600店にて発売いたします。

ゴールデンパイナップルの果肉が入ったゴロゴロ食感と甘酸っぱく爽やかな味わいが特徴です。フラッペのために描き起こした3種類のオリジナルデザインが使用されており、第1弾として赤い衣装と青い衣装のピカチュウ、第2弾として緑の衣装のピカチュウをデザインした商品を順次発売いたします。それぞれ異なる衣装や可愛らしい表情をお楽しみください。

ピカチュウのパインフラッペ

フラッペ史上初のパイナップルフレーバーです。ピカチュウがデザインされた、思わず手に取りたくなる可愛いパッケージと夏にぴったりのフレーバーを是非お楽しみください。

【価格】320円(税込)

【発売日】6月21日

【発売地域】全国

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しております。

※店舗によって取扱いのない場合がございます。

対象商品を3個ご購入で、オリジナルグッズがもらえる!キャンペーン

対象商品3個ご購入毎に、『ポケまぜ』オリジナルグッズがもらえます。

キャンペーン期間:6月21日10:00〜7月18日

※景品がなくなり次第終了

第1弾:2022年6月21日10:00〜 オリジナルPPコースター全4種

第2弾:2022年7月5日10:00〜 カフェのメニューデザイン オリジナルメモ帳 全4種

※画像はイメージです。

※対象商品は店頭の販促物をご確認ください。

ファミマのアプリ スタンプキャンペーン

期間中ファミマのアプリを提示して、対象商品を購入すると1品につきスタンプが1個たまります。たまったスタンプ数に応じて、お好みのコースにご応募いただくと抽選でオリジナルアイテムが合計40名様にあたります。

キャンペーン期間:6月21日〜7月18日

応募期間:6月21日〜7月22日

賞品:

スタンプ5個コース:オリジナルランチバッグ(30名)

スタンプ10個コース:オリジナル豆皿3枚セット(10名)

※画像はイメージです。

※対象商品は店頭のPOPをご確認ください。

ファミマのアプリで“Pokémon GO Fest 2022 Sapporo”イベントに参加しよう

スタンプ付与・応募期間:6月21日〜7月11日

ファミマのアプリ『ファミペイ』を提示して、ファミリーマート店舗で税込500円以上のお会計で、『ファミペイ』にスタンプが1個たまります。

たまったスタンプ数に応じて8月5日〜8月7日に札幌で開催されるリアルイベント“Pokémon GO Fest 2022 Sapporo”のチケットやJTBトラベルギフト8万円分が抽選であたるキャンペーンにご応募いただけます。

スタンプ10個コース:JTBトラベルギフト8万円分(1名)

スタンプ2個コース:『Pokémon GO Fest 2022 Sapporo』のチケット(200名)

※8月6日または8月7日いずれかの午後の部開催分をお選びいただけます。

※500円(税込)以上のお会計の中には、酒・たばこなど一部の商品・サービスは対象外となります。

※スタンプがたまれば、何回でもご応募することができます。

※午後の部のチケットでは、8:00〜13:30は札幌市内のどこからでも、14:30〜20:00はイベント会場の中島公園内でプレイすることができます。

※“Pokémon GO Fest 2022 Sapporo”のチケットの当選者の方には、7月中旬以降にファミペイアプリ内のプッシュ通知にて“プロモーションコード”をお知らせいたします。プロモーションコードを『Pokémon GO』内でご登録していただくことで、イベントに参加することができます。

※プロモーションコードの登録方法に関しましては、『Pokémon GO』サポートセンターにてご確認ください。

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) 2022 Pokémon. (C) 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by Genius Sonority Inc.

(C)2022 Niantic, Inc. (C)2022 Pokémon.

(C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.