¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¡¡¸½¾ì¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï³Ø¹»¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¡Æâ³ÕÉÜÄ´ºº
¡¡Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Ï17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¼ã¼Ô¡Ê16¡Á24ºÐ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËÀË½ÎÏÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ë½é¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö³Ø¹»¡×¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ë¾¤àÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö·ºË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ëË¡ÎáÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ë¡À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¿ûÌîÍö¡Û
¡Ö³Ø¹»¤¬ÀË½ÎÏÍÆÇ§¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡×¼±¼Ô¤¬·Ù¾â
¼ã¼Ô»Ù±çÌÜÅª¤ËÌó33Ëü¿Í¤òÃê½Ð
¡¡Ä´ºº¤Ï1·î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÌÌÃÌÍøÍÑ¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÄ´ººÂÐ¾Ý¤ò¼ã¼Ô¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£Æâ³ÕÉÜ¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÀÊÌ¤äÇ¯ÎðÊÌ¤Î¿Í¸ýÊ¬ÉÛ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÌó22Ëü1000¿Í¤òÃê½Ð¤·¡¢6224¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡Ê²óÅúÎ¨2¡¦8¡ó¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²óÅú¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤áÌó10Ëü7400¿Í¤òÃê½Ð¤·¡¢2717¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿¡ÊÆ±2¡¦5¡ó¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²óÅú¼Ô·×8941¿Í¤Î¤¦¤Á·×2040¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö4¿Í¤Ë1¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÈï³²¡×
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢²óÅúÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÊì½¸ÃÄ¤ÎÆÃÀ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë±Ö³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢1²óÌÜ¤Î²óÅú¼Ô6224¿Í¤Î¤¦¤ÁÈï³²·Ð¸³¼Ô¤¬1644¿Í¡Ê26¡¦4¡ó¡Ë¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÀË½ÎÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Èï³²¤ÎÊ¬Îà¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡¢¡¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¡Ê17¡¦8¡ó¡Ë¢¡Ö¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¡×¡Ê12¡¦4¡ó¡Ë£Æ°²è¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ðÊó¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¡Ê9¡¦7¡ó¡Ë¤¡Ö»ë³Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¡Ê7¡¦4¡ó¡Ë¥¡ÖÀ¸ò¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¡×¡Ê4¡¦1¡ó¡Ë¡½¡½¤Î½ç¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
À¸òÈ¼¤¦²Ã³²¼Ô¡¢¡Ö³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡¡¡Á¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²·Ð¸³¼Ô2040¿Í¤Ë¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÈï³²¡×¤ò°ì¤ÄÁªÂò¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î²Ã³²¼Ô¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¢¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î²Ã³²¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ê50¡¦2¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¶µ¿¦°÷¤äÀèÇÚ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤É¤Î¡Ö³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡×¡Ê24¡¦5¡ó¡Ë¢¦¡Ö¿¦¾ì¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¡×¡Ê10¡¦8¡ó¡Ë¡½¡½¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡×¡Ê29¡¦3¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¸µ¡×¤ò´Þ¤à¡Ö¸òºÝÁê¼ê¡×¡Ê27¡¦5¡ó¡Ë¢¦¡ÖSNS¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¡×¡Ê19¡¦2¡ó¡Ë¢¦¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ê18¡¦0¡ó¡Ë¡½¡½¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¡×¡Ê22¡¦5¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¡Ê16¡¦8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¡×¡Ê11¡¦9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÃÔ´ÁÈï³²¾ì½ê¤Î8³ä¤òÀê¤á¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÈï³²¤òÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤ÏÌóÈ¾¿ô¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
·ºË¡²þÀµ¤ÇÅ¬ÍÑÈÏ°Ï³ÈÂçµá¤á¤ëÀ¼Â¿¤¯
¡¡¡ÖÀË½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö·ºË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤òºá¤ËÌä¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ºá¤ò½Å¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡Ê59¡¦2¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ê47¡¦2¡ó¡Ë¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¡¢Èï³²¼Ô¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ê43¡¦4¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ë·ºË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤ËÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿Ë¡À©ÅÙ¤È¤¹¤ë¤è¤¦Ë¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Ë»ðÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÏ°Ì¤ä´Ø·¸À¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÀÅª¹Ô°Ù¤òÈ³¤¹¤ëºá¤Î¿·Àß¡×¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤Ç»Ò¤É¤â¤ò²û½À¤¹¤ëºá¤Î¿·Àß¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤¬º£Ç¯5·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö½÷ÀÈÇ¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Èï³²ÁêÃÌ¤Î¼ç¤ÊÁë¸ý
¡¦ÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Á´¹ñ¤«¤é¡á¡ô8891
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html
¡¦ÀË½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëSNSÁêÃÌ¡¡Cure time(¥¥å¥¢¥¿¥¤¥à)
https://curetime.jp/