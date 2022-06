【海外ドラマ最新情報】『プリティ・リトル・ライアーズ』リブート版、7月に配信スタート！

海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、トム・ヒドルストンのうれしい報告、『コブラ会』ペイトン・リストが主演する新シリーズ、そして『プリティ・リトル・ライアーズ』リブート版配信日決定のニュースをお届けする。

【関連記事】【海外ドラマ最新情報】『SUPERGIRL』あの人が『LAW&ORDER』に仲間入り!

- The Hollywood Reporter (@THR) June 15, 2022

Tom Hiddleston Confirms Engagement to Zawe Ashton: “I’m Very Happy” https://t.co/HZWt3XzNmT

今年3月に行われた英国アカデミー賞授賞式(BAFTA)のレッドカーペットに揃って登場し、仲睦まじい姿を見せていたトムとゾウイ・アシュトン(『フレッシュ・ミート』)。左薬指に輝く指輪が目撃されていたことから二人の婚約が噂されていたが、トムが初めて公の場で口を開き、事実であることを認めた。

米Los Angeles Times紙の取材に応じたトムは、BAFTAの直前にプロポーズをしていたことを明かし、「とても幸せです」とコメント。二人の出会いは2019年の舞台『Betrayal(原題)』での共演。親友との浮気で関係が崩れる夫婦役を演じていた。

ゾウイの出演作には『ワンダーラスト:幸せになるためのセラピー』や『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』などがあり、今年11月に公開予定の映画『The Marvels(原題)』(『キャプテン・マーベル』の続編)にもヴィランとして登場することが決定している。

- The Hollywood Reporter (@THR) June 15, 2022

‘Cobra Kai’s’ Peyton List to Star in Paramount+ Drama ‘School Spirits’ https://t.co/D5E1gqbIlH

『プリティ・リトル・ライアーズ』で製作総指揮、エピソード監督、そして脚本を手掛けたオリヴァー・ゴールドスティックがショーランナーを務める米Paramout+の新シリーズ『School Spirits(原題)』。今秋発売予定のヤングアダルト小説の実写ドラマ化となる本作の主演に、『コブラ会』でブレイクしたペイトン・リストが決定した。

全8話となる本シリーズは、死後の世界から抜け出せないティーンエイジャー(ペイトン)が、同じように高校で虚無(リンボ)に陥った他の生徒たちと一緒に、自身の謎の失踪を調査する、というストーリーで展開される。

著者であるトリンラッドきょうだいがパイロット版の脚本も執筆し、ゴールドスティックとともに製作総指揮を務める。また、マックス・ウィンクラー(『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)がパイロット版の監督を担当。

製作のAwesomenessスタジオは、ヤングアダルト向けオリジナル作品に力を入れており、『好きだった君へのラブレター』『トリンケット 〜小さな宝物〜』や『PEN15(原題)』などを手掛けている。

‘Pretty Little Liars: Original Sin’ Coming In July To HBO Max https://t.co/qQSwensq9f

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 15, 2022