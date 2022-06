ワーナー・ブラザースが、新作映画『Barbie(原題)』でケン役を演じるライアン・ゴズリングの画像をついに初公開した。ブリーチして金髪になり、日焼けして、シックスパックを見せつけるゴズリングがニヤリと笑いながら、鮮やかなピンク色の円柱にもたれかかっている。

Our first look at Ryan Gosling as Ken in Greta Gerwig's upcoming Barbie movie, out July 21, 2023. ? pic.twitter.com/mwuZ4uhapr- IGN (@IGN) June 15, 2022