2022年7月9日より、カプコンカフェ イオンレイクタウン店と、池袋店の2店舗において、「ヨシ!」でおなじみの人気キャラクター『仕事猫』のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

メインビジュアルは、イラストレーター“くまみね”さんがカフェの様々な業務をする仕事猫を描き下ろした可愛らしいイラストとなっています。現在、メインビジュアルをもとにコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。詳細は後日発表しますので、今後の情報にご期待ください!

【『仕事猫』コラボ開催概要】

■カプコンカフェ イオンレイクタウン店

【開催期間】2022年7月9日〜2022年8月4日(木)

【店舗所在地】埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

■カプコンカフェ 池袋店

【開催期間】2022年7月9日〜2022年8月25日

【店舗所在地】東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

※店舗により開催終了日が異なりますので、ご注意ください。

※新型コロナウイルスの感染防止対策を行ったうえで開催いたします。

(C)くまみね

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.