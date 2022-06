ホグワーツ チーズトースティ(全4種)東京都港区の複合施設「赤坂Bizタワー」の1Fに、「Harry Potter Cafe」がオープンする。映画「 ハリー・ポッター 」の魔法ワールドにインスパイアされたテーマカフェ。2022年6月16日(木)〜7月7日(木)がプレオープン期間で、7月8日(金)にグランドオープンとなる。「Harry Potter Cafe」では、フォトジェニックなフードやデザート、ファンタジー感のあるドリンクを提供。コース料理やテイクアウトなど、カフェメニューも充実している。そのほか、カフェオリジナルのグッズや特典なども用意。「ハリー・ポッター」の世界観に浸りながら、こだわりのメニューを楽しめる。プレオープン期間は、時間を短縮して一部メニューのみ提供するかたちでの営業。時間は、カフェが平日11:00〜14:30/土日11:00〜17:00、ディナーが17:00〜21:30、テイクアウトが平日11:00〜14:30+17:00〜21:30/土日11:00〜21:30となっている。7月8日(金)のグランドオープン後の営業時間は、カフェ11:00〜17:00、ディナー17:00〜23:00、テイクアウト11:00〜23:00。いずれもラストオーダーは、各営業時間の30分前となる。なお、6月16日(木)〜7月31日(日)の期間は、完全予約制での営業。カフェオリジナルグッズについては、後日に一部商品の通信販売も検討されている。WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros.Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)※開催の状況について、最新の情報は公式Webサイトにて要確認■期間プレオープン:2022年6月16日(木)〜7月7日(木)グランドオープン:2022年7月8日(金)〜■開催場所:Harry Potter Cafe東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1F■問い合わせ先:株式会社エルティーアールurl. https://hpcafe.jp/