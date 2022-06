賞金6億円！Netflixが『イカゲーム』着想のリアリティショーで456人の参加者を募集中

世界規模の社会現象を巻き起こした大ヒット韓国ドラマ『イカゲーム』。Netflixは新たに『イカゲーム』に着想を得たリアリティショーの製作を決定し、参加者を募集していると米Varietyが伝えている。

今回製作が決定したリアリティショーは、その名も『Squid Game: The Challenge(原題)』。Netflixによると『Squid Game: The Challenge』は10話構成となり、史上最大級のリアリティ・コンペティション・シリーズになるとのこと。撮影はイギリスにて行われる予定だ。

豪華ホストが用意されることはもちろん、リアリティショー史上最高額の賞金456万ドル、日本円にして約6億が用意され、ドラマと同じように456名の参加者が賞金獲得を狙って競い合う。参加者が挑戦するのは『イカゲーム』にインスパイアされたゲームの数々で、加えて新たに戦略や同盟、性格などが試されるゲームも用意されるという。

挑戦者456名の募集ははじまったばかりで、英語を話すことができれば、世界中どこからでも応募可能とのこと。申し込み時点で21歳以上であることや、2023年初頭に行われる4週間の撮影に参加できることなど、キャスティングに関する細かい条件はSquidGameCasting.comにてご確認を。ちなみに脱落者は“手ぶらで帰ることになる”とのこと。当たり前だが、作中同様命を落とす心配はないようだ。

