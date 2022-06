Netflixが、借金を背負った参加者が死の危険を冒しながら子ども向けのゲームをさせられるドラマ『イカゲーム』のリアリティ番組を制作することが明らかとなった。そうしない理由はないだろう。

本日、Netflixは新番組『Squid Game: The Challenge(原題)』で456人の出場者を募集すると発表した。本プロジェクトでは、ゲーム番組で史上最大級となる456万ドル(約6億1万6000万円)の賞金をかけて、出場者がゲームをプレイする。この番組では、オリジナルのドラマシリーズにインスパイアされた一連のチャレンジに加え、“驚きの新要素”が用意されており、出場者は勝つために同盟を組み、独自の戦略を展開するよう促されるという。

もちろん、Netflixは番組について、「最悪の場合、手ぶらで帰ることになる」と慎重に言及している。

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC- Netflix (@netflix) June 14, 2022