Netflixは6月15日(水)、ドラマ『イカゲーム』を題材とするリアリティ番組『Squid Game: The Challenge』の制作を発表した。賞金額は456万ドル(約6億1700万円)となり、参加者の募集を特設サイトにて開始している。

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC