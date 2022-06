タイドラマ『Star and Sky』＆『55:15 Never Too Late』がTELASAにて見放題最速配信

切なさ&トキメキ満載のBLドラマ『Star and Sky』と、人生をやり直す5人の男女を描くヒューマンドラマ『55:15 Never Too Late』が、「TELASA(テラサ)」にて見放題最速配信となる。

切なさ&トキメキ満載のBLドラマ『Star and Sky』

6月18日(土)より毎週土曜日に1話ずつ配信(全16話)

『Star in My Mind』と『Sky in Your Heart』の2シリーズからなる2組のカップルを中心に描く切なさやトキメキ満載の『Star and Sky』。

『Star in My Mind』(全8話)はダオヌアと初恋の相手カープクルーンが大学で再会し動き出す恋模様を、『Sky in Your Heart』(全8話)はダオヌアの兄で医師のクアファーとボランティア教師プリンスの恋の行方を描き、切なくそして心温まるラブストーリー。各シリーズ2人の恋の行方をメインに描きつつも、4人が両シリーズに登場する。

55歳から15歳へ逆戻りした男女のやり直しの物語『55:15 Never Too Late』

6月28日(火)より毎週火曜日に2話ずつ配信(全16話)

ある日、目覚めると、55歳から15歳へ逆戻りした5人の男女がそれぞれの夢や課題に向き合うヒューマンドラマ『55:15 Never Too Late』。

ジェーヤー、ソンポン、サン、ジャルニー、そしてアモンテープの5人の男女は、なぜ55歳から15歳へ逆戻りしたのか分からないまま、叶わなかった夢ややり残したことを取り返すため再出発する。なぜ彼らは若返ったのか? 人生における後悔などをどう乗り越えていくのか? 作品を通し自分自身の生き方も考えさせられる1作となっている。

15歳の男女を演じるのは、Nanon(『Bad Buddy Series』)、Piploy(『The Shipper』)、Khaotung(『2gether』)、Kay(『Who Are You』)、View(『The Shipper』)ら豪華俳優陣。

<TELASA(テラサ)とは>

テレビ朝日とKDDIがタッグを組み、2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとするドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届け。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめる。

月額料金は618円〜(税込)。初回2週間は無料。(※)

※再加入の場合、無料期間は付与されません。

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。また、Apple IDでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

(海外ドラマNAVI)