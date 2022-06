タイの恋愛ドラマ『Star and Sky』とヒューマンドラマ『55:15 Never Too Late』の2作品が、それぞれ6月18日(土)0時と6月28日(火)0時から動画配信プラットフォームTELASAにて国内最速で見放題配信される。

『Star in My Mind』 (C)GMMTV

『Star and Sky』は『Star in My Mind』と『Sky in Your Heart』の2シリーズからなる作品。『Star in My Mind』はダオヌアと初恋の相手カープクルーンが大学で再会し動き出す恋模様を、『Sky in Your Heart』はダオヌアの兄で医師のクアファーとボランティア教師プリンスの恋の行方を描く。各シリーズ2人の恋の行方がメインとはなるが、4人が両シリーズともに登場する。2組のカップルを描く『Star and Sky』は『Star in My Mind』を皮切りに毎週土曜日に1話ずつ配信される。

『Sky in Your Heart』 (C)GMMTV

続いて6月28日(火)から毎週火曜日に2話ずつ配信されるのは、ある日目覚めると55歳から15歳へ逆戻りした5人の男女が、それぞれの夢や課題に向き合う『55:15 Never Too Late』。なぜ彼らは若返ったのか? 人生における後悔などをどう乗り越えていくのか? 作品を通し自分自身の生き方も考えさせられる1作となっている。

15歳の男女はナノン・コーラパット(『Bad Buddy Series』、『The Gifted』など)、ピプローイ・カンヤラット(『The Shipper』など)、カオタン・タナワット(『2gether』、『Thonhon Chonlatee』など)、ケイ・ラットシティチャイ(『Who Are You』など)、ビュー・ベンヤーパー(『The Shipper』など)の5名が演じた。