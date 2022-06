ショーン・ペンが監督と主演を務める『FLAG DAY(原題)』の邦題が『フラッグ・デイ 父を想う日』に決定し、冬に公開されることがわかった。

ショーンが構想15年をかけて監督&主演を果たす本作。ショーンが自身の監督作で主演を務めるのは初となる。さらに、ショーン演じる主人公ジョンの娘ジェニファー役には、実の娘であるディラン・ペンがふんし、親子共演が実現した。ディランが15歳の時に本作の脚本を読んで以来、実に15年間にも及ぶ説得に応じ出演に至ったという。

ジャーナリストのジェニファー・ヴォーゲルが2005年に発表した回顧録「Film-Flam Man: The True Story Of My Father‘s Counterfeit Life」が原作となる本作は、大好きな父親が実は犯罪者だったという衝撃の実話を描く。1992年、アメリカ最大級の贋札事件の犯人であるジョンが、裁判を前にして逃亡した。父の犯罪の顛末を聞いたジェニファーは、「私は父が大好き」とつぶやく。史上最高額の贋札を非常に高度な技術で偽造したジョンとは、いったいどんな男だったのか? 父の素顔を知っても愛情は変わらなかった娘との関係とは? タイトルにある“フラッグ・デイ”とは、6月14日のアメリカ国旗制定記念日のこと。この日が、父と娘にとって重要な日となる。(今井優)