【海外ドラマ最新情報】Netflix『クイーンズ・ギャンビット』『ペーパー・ハウス』などがゲーム化！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、英BBC新クライムドラマの予告編の紹介、Netflix人気シリーズがゲーム化されるニュース、『オリジナルズ』あの人が『レガシーズ』に出演するニュースをお届け。

英BBC新クライムドラマ『Sherwood』予告編をチェック!

デヴィッド・モリッシー(『ウォーキング・デッド』)とレスリー・マンヴィル(『ファントム・スレッド』)が主演を務めるBBC新作ドラマ『Sherwood(原題)』が、6月13日(月)に現地で初放送される。

脚本を担当したのは、エミー賞ノミネート作品『ブレグジット EU離脱』の脚本家であり劇作家のジェームズ・グレアム。6話構成となる本作の舞台はグレアムの故郷でもある、ノッティンガムの旧炭鉱に近いサットン・イン・アッシュフィールド。1984年の炭鉱労働者のストライキにより分裂し、いまだにトラウマを抱えるこの町で実際に起こった2つの殺人事件を追う。

Netflix人気シリーズ『クイーンズ・ギャンビット』『ペーパー・ハウス』などがゲーム化!

Netflixは、日本時間6月7日(火)〜11日(土) にわたって開催したオンラインイベント《2022 Geeked Week(ギークドウィーク)》の最終日で人気シリーズのゲーム化を発表した。

その中には、Netflixの人気シリーズ『クイーンズ・ギャンビット』『ペーパー・ハウス』『暗黒と神秘の骨』『ザ・ジレンマ: もうガマンできない?!』を題材にしたゲームが含まれている。これらは、Netflix初のゲーム化となった大ヒットSFドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に続くものである。

『クイーンズ・ギャンビット』のゲーム「The Queen’s Gambit: Chess」は、数々の賞を受賞した同ドラマへのオマージュ。開発元はRipstone Ltd (イギリス)。『ペーパー・ハウス』のゲームでは、教授の旧友の頼みで強盗団のメンバーが、モナコにある怪しげな億万長者のカジノを襲うという設定になる。開発元はKillasoft(コロンビア)。『暗黒と神秘の骨』は、グリーシャの世界を旅するファンタジードラマを題材にしたシングルプレイ用ロールプレイングゲーム。開発はChimera Entertainment(ドイツ)。ゲーム『ザ・ジレンマ: もうガマンできない?!』は、Netflixのリアリティ番組を題材にした初のゲームとなる。Nanobit社(クロアチア)が製作する。

『オリジナルズ』ジョセフ・モーガン、『レガシーズ』に出演!“娘”と再会

『オリジナルズ』でニクラウス・“クラウス”・マイケルソンを演じたジョセフ・モーガンが、『レガシーズ』ファイナルシーズンに出演することを自身のInstagramで発表した。

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』『オリジナルズ』のスピンオフである『レガシーズ』は、ジョセフ扮する最強のヴァンパイアのクラウスと人狼ヘイリーの間に生まれた娘、ホープ・マイケルソン(ダニエル・ローズ・ラッセル)が主人公。

同シリーズはシーズン4で打ち切りとなり、シーズン5は製作されないことが決定している。よって、2009年から続いた『ヴァンパイア・ダイアリーズ』シリーズが終わるということで、ジョセフはキャラクターに別れを告げる送別ビデオも投稿している。

米CWにて6月16日(木)に放送されるシーズン4最終話は、『レガシーズ』のシリーズフィナーレを兼ねることになる。なお、『レガシーズ』は日本ではシーズン1〜3がU-NEXTにて配信中。

