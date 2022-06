英語保育園(プリスクール)を経営する中山貴美子氏が、ネイティブ講師に聞いた「日本人が間違いやすい英語」、「英語だと勘違いされている和製英語」を紹介します。

1.「Can you〜?」vs.「Do you〜?」

■「〜しますか?」と尋ねるには…

日本人の方から、「Can you eat ramen?(ラーメンは食べられますか?)」のような「Can you eat〜?(〜は食べられますか?)」を使った質問がよくあるそうです。ネイティブにとって「Can you eat〜?」の意味合いは異なります。「can」は単に、何かをするための能力(肉体的または精神的)が可能か不可能かを示す表現であり、好きか嫌いか、食べたいか食べたくないかといった意味を含みません。

そのため、「Can you eat ramen?」と質問されると、ネイティブは、ラーメンを食べることを妨げている何らかの問題があって質問しているのか、あるいは、ラーメンを注文することや食べるために誰かの許可が必要なのかという意味に捉えてしまい、場合によっては失礼な表現となる可能性があるので注意が必要です。

相手の好みを尋ねる場合は、「Do you like ramen?」や「Would you like to eat ramen?」を使うとより良い表現となります。相手を気遣ったつもりで尋ねたことが失礼になりかねないので注意が必要です。

他にも、日本人が言いがちな「Can you〜?」を使った典型的な質問があります。

・「Can you speak Japanese?」

日本人にとっては「日本語を話すことはできますか?」の意味合いですが、外国人にとっては、「日本語を話す能力はありますか?」になります。

⇒正しい表現:「Do you speak Japanese?」

・「Can you use chopsticks?」

日本人にとっては「お箸を使って食事はなさいますか?」の意味合いですが、外国人にとっては「(私たちはできるが)あなたはお箸を使えますか?」になります。

⇒正しい表現:「Do you use chopsticks?」または「Do you prefer using a fork?(フォークのほうがいいですか?)」

2. 冠詞

■名詞に「a」をつけるか否かで、英文の意味が変わる

冠詞の混同は、すべての英語学習者・話者が頻繁におかしがちなミスです。特に、日本を含むアジアやスラブなど、定冠詞も不定冠詞もない言語を母国語とする人々にとっては使いこなすことが困難です。

たとえば、犬を飼っていたことがあると英語で表現するとき、日本人は「I had dog.」と言ってしまいがちですが、正しくは「I had a dog.」です。

実はこの2つ、かなり意味が違うのです。最初の「I had dog.」は、「犬の肉を食べた」という意味になり、後者の「I had a dog.」は、犬をペットとして飼っていたことを意味します。

3. 加算名詞と不加算名詞

■一見同じ名詞でも、加算か不加算かで意味が変わる

たとえば果物のオレンジが好きであることを伝えたい場合、「I like oranges.」と可算名詞(oranges)で言えば「(果物の)オレンジが好きだ」という意味になりますが、もし「I like orange.」と不加算名詞(orange)で言えば、“オレンジ色”が好きだという意味になってしまいます。

4. 前置詞

■at, on, in, from, to, until, byなど…まだまだある

前置詞の使い方は苦手な方が多いのではないでしょうか。

例を挙げると、「彼は心臓発作で死んだ」を英語で表現するとき、日本人は「He died for a heart attack.」と言うことがありますが、正しくは「He died of a heart attack.」と言うべきでしょう。

「die(死ぬ)という動詞には、of, from, by, in, forという5種類の前置詞が使われます。

英語圏の人が「He died of a heart attack.」と言う場合、死因となる病気や怪我で死ぬ人を表現しています。forを使った場合は、心臓発作の治療法を見つけるために、その人が自分の命を犠牲にした(=何かを守るために戦っている間に殺された)ことを意味します(*die of〜は die from〜よりも一般的です)。

5. 「wish」vs.「Hope」

■希望・願望を示すとき、どう使い分ける?

「wish」と「hope」、この2つの言葉は、同じようなものとして認識されることがありますが、実際は少し違います。

wishは、たとえば「I wish I could fly!(空を飛べたらいいのになあ!)」のように、不可能または願望の実現が難しいことに対する希望を表す言葉です。

hopeは、「I hope I do well on my exam tomorrow.(明日の試験、うまくいくといいなあ)」のように、見込みがある場合に対して使います。

6.「Bored」vs.「Boring」

■「私は退屈です」と表したいときはどっち?

「Bored(退屈である)」と「Boring(退屈させる)」は、使い方で意味がずいぶん違ってきます。退屈であると表現するには「I’m bored.」が適切ですが、もし「I’m boring.」を使ってしまうと、「自分は退屈な人間」という意味になってしまいます。

同じような例として、「excited/exciting」の使い分けが挙げられます。「I’m excited.」は「私はワクワクしています」という意味になり、「I’m exciting.」は自分がワクワクさせる人間であることを意味します。

7. 「eat」vs.「have」

■「have」のほうが便利な表現

私たちが食べたもの、あるいはこれから食べるものを表現するときには、ほとんどの日本人は「eat」という動詞を使います。間違いではありませんが、最近では、単に「食べる」を指すeatより、「have」のほうが飲み物も食べ物も含むのでより一般的に使われています。

英語だと勘違いされがちな和製英語

次に、英語だと勘違いされがちな和製英語をご紹介します。

【1. 食べ物(スイーツ編)】

日本では当たり前に使われている、カタカナのスイーツ名も、実は和製英語が多いです。

(和製英語⇔本来の英語)

ソフトクリーム⇔soft-serve ice cream

ホットケーキ⇔pancake

シュークリーム⇔cream puff

ココア⇔hot chocolate/hot cocoa

マロン⇔chestnut

【2. 生活(IT編)】

今や私たちの生活の中で、欠かせない存在となっているインターネットやスマートフォンなど、デジタル機器にも和製英語がたくさんあります。

(和製英語⇔本来の英語)

パソコン⇔computer

ソフト⇔software

ノートパソコン⇔laptop

タッチパネル⇔touchscreen

ホームページ⇔Website

※日本でいう「トップページ」は、英語だと「Home page」です

ブラインドタッチ⇔touch typing

【3. 生活(車編)】

自動車用語は英語だと思いがちではないでしょうか。いえいえ、こんなにも違うものが使われているのです!

ハンドル⇔steering wheel

フロントガラス⇔windscreen/windshield

サイドブレーキ⇔parking break/emergency break

ガソリンスタンド⇔gas/petrol station

ウィンカー⇔blinkers/turn signals

パーキング⇔parking lot/car park

バックミラー⇔rear-view mirror

【4. 食べ物(外食編)】

海外へ旅行に出かけたときの楽しみの一つに、食事が挙げられるのではないでしょうか? 日本国内でもたくさんの外国の料理が食べられるようになりましたが、やはり現地で食べるときはワクワクしてしまいますよね。

パン⇔bread

アメリカンドッグ⇔corn dog

テイクアウト⇔take away/to go

フライドポテト⇔French fries/chips

オープンカフェ⇔sidewalk café

バイキング⇔buffet

カロリーオフ⇔low calories

【5. ファッション編】

日本人のファッションが世界で話題になっているというニュースを耳にする方も多いのではないでしょうか。数限りないファッションアイテムは、英語でも同じような名前で販売されているのでしょうか? ファッション用語にも目を向けてみましょう!

トレーナー⇔sweatshirt

チャック⇔zipper

ワンピース⇔dress/one-piece dress

フリーサイズ⇔one-size-fits-all

ノースリーブ⇔sleeveless shirt

ビーチサンダル⇔flip flops/thong

マフラー⇔scarf

パーカー⇔hoodie

【6. スポーツ(ゴルフ編)】

コロナ禍で外出自粛が続く中、若者の間でゴルフ人気が高まっているようです。いずれは海外リゾートでゴルフを楽しみたいという方もいるのではないでしょうか。

ナイスショット!⇔Good Shot!/Great Shot Crushed!/You killed!

テンプラ⇔skied

グリーンでのボール傾斜 「スライス」「フック」⇔break to the right/left

セミラフ⇔Intermediate rough

芝がない⇔no grass/less green/bare ground

ニアピン⇔greenie

アゲインスト⇔headwind

フォロー⇔tail wind

【7. アニメキャラクター編】

ご存じの通り、日本のアニメは世界中で大人気です。世界中で人気のアニメキャラクターは英語で何と紹介されているでしょうか。

(ドラえもん)のび太⇔Noby

(ドラえもん)しずかちゃん⇔Sue

(ドラえもん)ジャイアン⇔Big G

(ドラえもん)スネ夫⇔Sneech

(スーパーマリオ)クッパ⇔Bowser

(スーパーマリオ)ノコノコ⇔Koopa

(名探偵コナン)工藤新一⇔Jimmy Kudo

(セーラームーン)月野うさぎ⇔Serena

(ポケモン)サトシ⇔Ash Ketchum

なかなか工夫されていると思いませんか? ちなみに、ドラえもんに出てくるどら焼きは「Yummy bun」。また、サトシの英名は「Ash Ketchum」ですが、灰を意味する英語「Ash」とは関係ないとのこと。ラストネームの由来は「ポケモンゲットだぜっ!(Gotta Catch ‘Em All!)」だそうです。

中山 貴美子

株式会社キンダーキッズ 代表取締役