º®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ëÄãÅü¼Á¤ª¤ä¤Ä¡ª´ÊÃ±3¼ï¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó
¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤ª¤ä¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¤ò¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¡£
°û¤ßÊª¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤é¸ú²Ì¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤Õ¤¯¤ì¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¢ö
ÇöÎÏÊ´¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤ÇÄãÅü¼Á¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡Á♡¤¿¤Þ¤´É÷Ì£¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¡Ú´ðËÜ¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¥ì¥·¥Ô¡Û
¤ä¤µ¤·¤¤¤¿¤Þ¤´Ì£¤¬²û¤«¤·¤¤¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËËõÃã¤ä¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÉ÷Ì£¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¡ª
ºàÎÁ¡Ê400ml¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï1¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦Íñ¡ÊM¡Ë¡¡1¸Ä
¡¦º½Åü¡¡15g
¡¦¿å¡¡40cc
¡¦¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡10g
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡2g
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âçºü1
²¼½àÈ÷
¡¦ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤³¤à
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤Èº½Åü¤òÆþ¤ìË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¢¡¡¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤è¤¯º®¤¼¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
£¡¡À¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·¤¤¤ìÄì¤ò¿ô²ó·Ú¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¶õµ¤È´¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¥ì¥ó¥¸500£÷¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¤¡¡²ÃÇ®¸å¤Ï¤Þ¤ÊÈÄ¤Î¾å¤Ë¥±¡¼¥¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¹á¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ËÍ¥¤·¤¤ËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹♡
´ðËÜ¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ËËõÃã2g¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤Ï¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë²Ã¤¨¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ËõÃãÆÃÍ¤Î¶ì¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤Êª¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤äÂç¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó
¤·¤Ã¤È¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Î¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ë¡¢½ã¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò10g²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤Þ¤¹¡£½ã¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¾®ÇþÊ´¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢ÄãÅü¼Á¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤â´Þ¤ß¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÈþÍÆ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤é¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ÏºàÎÁ¤ò¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª