Blizzard Entertainmentは6月13日(月)に開催された「Xbox & Bethesda Games Showcase 2022」にて、『オーバーウォッチ2』のアーリーアクセスを日本時間の10月5日(水)よりスタートすると発表した。また、本作は基本プレイ無料での配信となることも明らかとなった。

なお映像内では10月4日(火)の開始がアナウンスされているが、『オーバーウォッチ』の公式ニュースにて、日本では10月5日(水)の配信開始となることが告知されている。

あわせて、新キャラクター「ジャンカー・クイーン」のビジュアルやゲームプレイの一部がお披露目。おなじみのヒーローたちも新たなビジュアルやスキンで登場している。

くわえて、すでに初代『オーバーウォッチ』を所持しているプレイヤーに向けては「ファウンダーズ・パック」を無料で提供すると発表。こちらにはふたつのエピック・スキンとプレイヤーアイコン「ファウンダー」がふくまれる。さらに、10月5日(水)のリリース前に発表予定のサプライズプレゼントも用意しているとのことだ。

『オーバーウォッチ2』はNintendo Switch、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC(Battle.net)向けに10月5日(水)より基本プレイ無料でアーリーアクセス版を配信開始。本件の詳細については『オーバーウォッチ』公式ニュースも参照されたい。

※画像はすべて配信中の映像からキャプチャしたものです。

「オーバーウォッチ」史上最大のアップデートとなる「オーバーウォッチ 2」のリリースでは、新たなPvP体験、ヒーロー、マップなどに基本プレイ無料で先行アクセスできるようになります。

Blizzard Entertainmentは、「オーバーウォッチ 2」を日本時間10月5日(水)にリリースし、先行アクセスを開始することを発表しました。ダイナミックな新PvPコンテンツがWindows® PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation®5、PlayStation®4、Nintendo SwitchTMにて体験いただけます。Blizzardのおくるチームアクション・シューターの新たな時代が幕を開けます。

これまでにない5v5のマルチプレイヤー対戦や、クロスプラットフォームのプレイと進行状況の共有が可能となった「オーバーウォッチ 2」のPvPは、新しく基本プレイ無料モデルの導入で、新鮮で爽快な競技体験をお届けします。さらに、新ヒーロー、ヒーローの大幅調整、新マップ、モデル、プレミアムなカスタマイズ・アイテムなどの大型アップデートも盛りだくさんです。

リリースと同時に、これまでに発表されたソジョーンに加えてヒーローたちの仲間に加わる最新のタンクヒーローがプレイ可能になります。オーストラリアが産んだ傍若無人なジャンカータウンの王者、ジャンカー・クイーンです。ジャンカー・クイーンの新情報だけでなく、「オーバーウォッチ 2」のライブサービスモデルで予定されているシーズン・コンテンツ、次回のクローズド・ベータの日程などの詳細は「オーバーウォッチ 2」発表ライブ配信で公開されます。放送は日本時間6月17日(金)午前2時より、YouTube.com/PlayOverwatchとTwitch.tv/PlayOverwatchでご覧いただけます1。

ジャンカー・クイーンは「オーバーウォッチ 2」で登場する2人目の新ヒーローです。高い機動力とレールガンを備え、全身をサイボーグ化したオーバーウォッチの元キャプテン、ソジョーンに続くシリーズ34人目のヒーローとなります。リリース時には、雪景色のトロントに広がるNEW QUEEN STREETや、大都会の喧騒に包まれるマンハッタンのMIDTOWNまで、世界中の名所が新たなマップとなって登場します。さらに「オーバーウォッチ 2」では新たなゲーム・モード「プッシュ」も登場。対称形のマップを舞台に、中央に位置するロボットの制御を巡って戦い、敵陣の方向に押した距離を競い合います。

1 日本語字幕付きの動画は放送終了後、日本の公式YouTubeチャンネル(

https://www.youtube.com/channel/UCUlU_aydFO4u0cDDng1aO7w)にアップされます。

Blizzard Entertainment社長、マイク・イバラは次のようにコメントしています。「10月5日(日本時間)に『オーバーウォッチ 2』がリリースされるのが待ち遠しいです。本作では『オーバーウォッチ』の最大の魅力であるアイコニックなヒーローたち、マップ、ゲームプレイを再創造しています。フランチャイズにとって、これは常時オンラインで常に進化し続ける時代の幕開けです。と同時に、頻繁で安定したアップデートをプレイヤーへ届け、『オーバーウォッチ 2』を今後何年にも渡って常に新鮮で楽しいものにするという覚悟の表明でもあります」

本日の発表の詳細については、PlayOverwatch.comをご覧ください。それでは日本時間6月17日(金)の「オーバーウォッチ 2」発表イベントでお会いしましょう。

