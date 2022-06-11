スパイダーマンたちが劇場に帰ってくる！

「スパイダーマン」の60周年を記念して、ソニーは『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の特別バージョン『Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version（原題）』を劇場公開することを発表した。本作は、2022年9月2日に米国とカナダで公開されるが、日本での公開は未定だ。

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の公式Twitterアカウントで、同作に出演したトム・ホランド、トビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールドが、ジョークを交えてこの特別バージョンを紹介する動画が公開された。動画の最後には、3人のスパイダーマンがお互いを指さすミームの画像が登場する。

You wanted more Spidey and you got it! ??? #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO- Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』は、トム・ホランドが主演する「スパイダーマン」シリーズの3作目だ。『スパイダーマン：ホームカミング』と『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』に続きホランドが再びピーター・パーカー役を演じる同作では、スパイダーマンがマルチバースからやってきたさまざまなヴィランたちと対峙する。

だが幸運にも、ホランド演じるスパイダーマンは、サム・ライミ監督作に登場するマグワイア版スパイダーマンと、「アメイジング・スパイダーマン」シリーズのガーフィールド版スパイダーマンというほかのユニバースから来たスパイダーマンの助けを得られるのだ。

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