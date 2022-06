YouTuberのHIKAKINがFukaseと共にSEKAI NO OWARIの新曲「Habit」のミュージックビデオを完全再現した「Habit」HIKAKIN Ver.が、Youtube「HikakinTV」にて公開された。

【写真】「RAIN」以来、5年ぶりにHIKAKINとコラボしたSEKAI NO OWARI

8月から自身初となる4大都市ドームツアーが予定されているSEKAI NO OWARI。4月28日に新曲「Habit」の先行配信がスタートし、ミュージックビデオが公開されるとSEKAI NO OWARI史上最高難度のダンスビデオが話題となり、YouTube music charts:Japanミュージックビデオランキング、Apple Musicなどのチャートで1位を獲得。TiKTokアプリ内では「Habit」の総再生回数が10億回を突破。その勢いは海外にも波及し、ストレートな歌詞が支持され、世界的にも大ヒットしている。

そんなSEKAI NO OWARIとHIKAKINがコラボ。公開された「Habit」HIKAKIN Ver.では、HIKAKINとSEKAI NO OWARIのFukaseで「Habit」のMVを完全再現。HIKAKINのコラボレーションはSEKAI NO OWRAI「RAIN」をカバーして以来、5年ぶりとなる。

今回は、HIKAKINが高難度のダンスをマスターして、Fukaseと一緒に「Habit」ダンスを披露。さらに「Habit」ミュージックビデオの制作チームを再招集して、一目では分からないほど完成度の高い映像となっている。

さらに、あす6月11日には、撮影の裏側に密着した「Habit」HIKAKIN Ver.のメイキング映像も公開予定だ。

そして、SEKAI NO OWARIが8月から10月にかけて開催を予定している全国4大ドームツアーのツアータイトルが、「SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2022『Du Gara Di Du』」であることが発表された。

このツアータイトルは、開催が予定されていたもののコロナ禍により中止となった2020年のSEKAI NO OWARIドームツアーと同タイトルとなる。

併せてツアーのメインビジュアルも発表。こちらは遊園地が連想されるキャラクターが描かれたビジュアルとなっている。

「Habit」HIKAKIN Ver.は、Youtube「HikakinTV」にて公開中。