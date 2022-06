【海外ドラマ最新情報】『エミリー、パリへ行く』料理本発売、ガブリエルのオムレツも作れる！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Netflixオリジナルシリーズ『エミリー、パリへ行く』の公式料理本情報、あの人気アイルランド俳優の新作ドラマニュース、『ザ・クラウン』エマ・コリンが出演するLGBTQ映画のファーストルックをお届け。

シーズン4まで更新が決定済みの『エミリー、パリへ行く』。本シリーズの公式料理本が8月16日(火)にアメリカで発売される。224ページにも渡り、作品からインスピレーションを得たクラシックでユニークなレシピが紹介されているそうだ。その中には、劇中で重要な役割を果たすガブリエルのオムレツやピエールのクリームブリュレなど、エミリーのライフスタイルを体験できるメニューが満載。また、ラタトゥイユやパン・オ・ショコラなどのフランス定番料理や、シカゴ風のディープディッシュ・ピザ、ベーコンチーズバーガーなど、アメリカの人気料理も掲載されている。

75種類のレシピのほか、シーン画像、人気の名言、キャラクターたちの詳細も紹介される予定。本作のクリエイターで製作総指揮を務めるダレン・スター(『SEX AND THE CITY』)お墨付きのようで、「素晴らしいフランス料理がベースとなっており、パリ、プロヴァンス、その他地域の伝統的なレシピが満載です。アメリカ人のエミリーがフランスで経験するグルメや冒険、数々の困難を強調しています」とコメントしている。

新シーズンに向けてお気に入りのレシピをマスターしたい人も、日々の食卓にパリ風のスパイスを加えたい人も、今なら米Amazonにて先行予約を受け付け中だ。

米HBO Maxで製作が進んでいる『THE BATMAN−ザ・バットマン−』のスピンオフとなるドラマシリーズでペンギン役を続投するコリン・ファレル。そんな彼の次の出演ドラマはApple TV+製作の『Sugar(原題)』になるそうだ。

コリンは出演だけでなく、クリエイターのマーク・プロトセヴィッチ(『マイティ・ソー』)、サイモン・キンバーグ(『デッドプール』)、オードリー・チョン(『トワイライト・ゾーン』)、スコット・グリーンバーグ(『パラダイス警察』)、チップ・ヴセリッチ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、フェルナンド・メイレレス(『CITY OF GOD シティ・オブ・ゴッド』)らと共に製作総指揮を務める。メイレレスは監督も兼任。

コリンにとって、米HBOのアンソロジードラマ『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』や『北氷洋』に続き、本作が最新のテレビ出演作となる。これまでに『ザ・ロブスター』『ヒットマンズ・レクイエム』『セブン・サイコパス』など、映画を活躍の場としてきた。

Amazon today unveiled the first stills from its anticipated romantic drama ‘My Policeman,’ starring pop phenom Harry Styles and #TheCrown's Emma Corrin, which will be released in UK cinemas on October 21st, arriving on Prime Video November 4th https://t.co/g8DcNHpJhi

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 9, 2022