¶â¥í¡¼¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷·èÄê¡¡º£Ìë¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù
¡¡¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË21»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢7·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¸ø³«µÇ°¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ°2ºî¤¬7·î22Æü¤«¤é2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ìë6·î10ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²èÂç¹¥¤·Ý¿Í¤³¤¬¤±¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÌëÊüÁ÷¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷Âè1Ìë¤Î7·î22Æü¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤«¤é14Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É»°Éôºî¡×¤ÎÂè1ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡£¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î»´·à¤«¤é22Ç¯¸å¡¢¥¤¥¹¥é¡¦¥Ì¥Ö¥é¥ëÅç¤Ë´°À®¤·¤¿µðÂç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°äÅÁ»ÒÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¼ï¤Î¶²Îµ¤¬Ã¦Áö¡¢¿Í´Ö¤ä¶²Îµ¤ò½±¤¦¡£
¡¡½Ð±é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥é¥×¥È¥ë¤Î»ô°é°÷¥ª¡¼¥¦¥§¥óÌò¤Ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Î±¿±Ä´ÉÍý¼Ô¥¯¥ì¥¢Ìò¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ95.3²¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ËÜºî¤¬¤Þ¤ÀÄ¹ÊÔ±Ç²èÂè2ºîÌÜ¤À¤Ã¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¡£
¡¡Íâ½µ7·î29Æü¤Ï¡¢Âè2ºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿±ê¤Î²¦¹ñ¡Ù¤òÊüÁ÷¡£Á°ºî¤Ç¤ÎÂç»´»ö¤«¤é3Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÂçÊ®²Ð¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤È¥¯¥ì¥¢¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶²Îµµß½ÐºîÀï¤Î¹ÔÊý¤È¡¢¶²¤ë¤Ù¤±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÁ°ºî¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥È¥ì¥Ü¥í¥¦¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤ÎJ¡¦A¡¦¥Ð¥è¥Ê¤¬¿·¤¿¤ËÌ³¤á¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£Ìë6·î10Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤Ï¡¢Á°¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÂè3ºî¡£¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¾å²ó¤ë¶§Ë½À¤ò¸Ø¤ëµðÂçÆù¿©½Ã¥¹¥Ô¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤äÍãÎµ¥×¥Æ¥é¥Î¥É¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¶²Îµ¤¬ÅÐ¾ì¡£Î¦¤Î¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶õ¤«¤é¤â¡¢¿åÃæ¤«¤é¤â¤É¤¦ÌÔ¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ëµ¤¤ÎµÙ¤Þ¤ë´Ö¤Î¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤À¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¡¢¥µ¥È¥é¡ÝÇî»Î¤â¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æº£Ìë21»þ¤è¤êËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡£
¡Ò¤³¤¬¤±¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤Î¤ß¤É¤³¤í ¡Ó
Q.¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï!?
¡¡º£²ó¤Ï½é´ü3Éôºî¤Î3ºîÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¸¶ºî¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£2ºîÌÜ¤Ë¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥à¡¦¥Ë¡¼¥ë±é¤¸¤ë¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¥¢¥é¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¤¬1ºîÌÜ°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
¡¡Á°ºî¤«¤é4Ç¯¸å¡£±Ç²è¤Î½øÈ×¤Ç¡¢¡ÖÅ·ÊÑÃÏ°Û¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Î¶²Îµ¤ÎÅç¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¶È²È¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢·ë¶É²½ÀÐÈ¯·¡¤Î»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¶â¤Î¤¿¤á¤ËÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¿Í¤Î¤ª¼êËÜ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£°Æ¤ÎÄê¡¢Åç¤Î¾å¶õ¥¬¥¤¥É¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Çî»Î¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¶²Îµ¤ÎÅç¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿Â©»Ò¤òÈó¹çË¡¤ÊÊýË¡¤Ç½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶²Îµ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¶¯°ú¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥ï¥±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾åÎ¦¸å¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ªÅç¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò´Å¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿µß½Ð¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¦¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÎÏ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃ¦Íî¡Ä¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢¤µ¤¡¤É¤¦¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¡ª¡©
Q.ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡
¡¡ÁøÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎ¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤Î»Ò¤É¤â¡£·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿É×ÉØ¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤Ïï±¡Ê¤«¤¹¤¬¤¤¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿à²ÈÂ²¤Îºß¤êÊýá¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤ÀËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¶²ÎµÂ¦¤Ë¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Ò¤É¤âÃ£¤Î±Â¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼è¤é¤ì¤¿Íñ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËÈà¤é¤â¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎËÜÇ½¤Ï¡¢¶²Îµ¤È¿Í´Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥ÈÇî»Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ë´ãº¹¤·¤äÊÑ²½¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Q.ËÜºî¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¡¡¶²Îµ¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥é¥×¥È¥ë¡£²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¤¤ÃÎÇ½¤ò¸Ø¤ëÈà¤é¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¿Í´Ö¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¤â¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¾¥·¡¼¥ó¤â¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÄÃå¿®²»¤ò»È¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åç¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿±ÒÀ±·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬½ÅÍ×¤Ê¾®Æ»¶ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Â©»Ò¤òÃµ¤·¤ËÍè¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢±ÒÀ±¤ò»È¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¤³¤ÎÃå¿®²»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Æ¤¿¤Á¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ä¼Â¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÉÝ¡Á¤¤¥ª¥Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£