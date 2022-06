Coffee Stain Publishing ABは6月10日、SummerGameFestにて『ゴートシミュレーター3』を発表し、あわせて本作のトレーラー映像を公開した。

対応プラットフォームはPC(Epic Games Store)、PS5、Xbox Series X/Sとなっており、2022年の秋に発売予定だ。執筆時点で国内からはEpic Games Storeの作品ページへアクセス可能だ。



『ゴートシミュレーター3』は2014年にSteamで発売されたヤギが主人公の3Dアクションゲーム『ゴートシミュレーター』の続編だ。なお、「ゴートシミュレーター2」は発表されていない。ストアページによると、本作は「引き続きバカゲーである」という。

本作では新たなオープンワールドが用意されており、新しい空間を舞台にヤギとして人間を舐めたり、頭突きしたり、はたまたジェットパックを装備して飛行することが可能だ。

また、ローカルおよびオフラインにて最大4人でのマルチプレイが可能であり、マルチプレイで友達と楽しめる7種類のミニゲームも用意される。

くわえて、「まあまあの量のコンテンツ」が追加されており、イベントやNPCのいじり、ステータス効果、収集品、イースターエッグ、嘘、裏切り、失恋などが実装されるという。

興味がある読者はウィッシュリストに登録して発売を待とう。



プレスリリースの全文は以下のとおり。

PS5/XSX/PC『Goat Simulator 3』2022年秋発売決定!「SUMMER GAME FEST 2022」で発表

―最大4人のマルチプレイに対応予定―

本日2022年6月10日(金)、「Summer Game Fest 2022」にて、Coffee Stain Publishing、Coffee Stain N orth、Koch Mediaの三社は、全世界待望の「Goat Simulator」シリーズ続編『Goat Simulator 3』を発表いたしました。本作は2022年秋、PlayStation®5、Xbox Series X | S、PC(Epic Games Store専売)にて発売予定です。

これに伴い、本作のアナウンストレーラーも初公開いたしました。4匹のヤギが人類を混乱に陥れる様子をぜひご視聴ください。

■『Goat Simulator 3』アナウンストレーラー: https://www.youtube.com/watch?v=pK9zZ9AAFi8

ヤギのシミュレーションゲームである本作では、2014年発売の『Goat Simulator』と同様に、プレイヤーはヤギのピルゴールを操作します。舞台はミステリーとカオスが眠る広大なサンドボックスの島、サン・アゴラ島です。プレイヤーは島に隠された秘密を発見したり、マップ上の物を破壊したりして、自由に探索を楽しむことができます。

また、ヤギ、帽子を被ったヤギ、ヤギの上に乗る帽子を被ったヤギなど、多数の新要素も収録予定です。現実ではありえないような災害や、秘密の動物社会、トリプルジャンプ、その他常識では考えられない無意味な機能を複数ご用意いたします。最大の特長は、4人までのプレイヤーを集めて一緒にヤギになり、マルチプレイを楽しめることです。

■Coffee Stain North、クリエイティブディレクター、サンティアゴ・フェレロ氏のコメント:

「初代『Goat Simulator』発売以来、前作ではリアリティとヤギになったときの感覚を表現しきれなかったと私たちは感じていました。そこでこの数年間、私たちはGoogle検索を繰り返して――ついに本作を完成させたのです。『Goat Simulator 3』では圧倒的に素晴らしいヤギ体験をお楽しみいただけます。お金を払う価値があるのか?それは誰にもわかりません。しかし、買ったことを後悔するか?と問われれば、おそらく、と答えるでしょう。」

『Goat Simulator 3』は、エイプリルフールのネタとして、ゲームジャムから誕生したジョークゲーム『Go at Simulator』の正当な続編です。前作『Goat Simulator』は2014年、コンソールおよびPCで数百万本を売り上げた後、Nintendo Switch、iOS、Android、Apple Arcadeにも移植され、ヤギシミュレーションのセンセーションを生み出しました。本作は前作で評価されたすべての要素を土台に制作されており、前作のファンの方だけでなく、本作で初めて「Goat Simulator」をプレイするという方も次世代のヤギシミュレーションをお楽しみいただけます。

『Goat Simulator 3』は、PlayStation®5、Xbox Series X | S、PC(Epic Games Store)で2022年秋発売予定です。日本国内での予約開始につきましては、近日中に続報をご案内いたします。

■『Goat Simulator 3』概要:

伝説のヤギ、ピルゴール神が再・降・臨!

群れを率いて、『Goat Simulator 3』の世界に飛び込みましょう。その先には全てが新しく生まれ変わった、リアルな農場がサンドボックス空間に広がっています。誰にも愛されないヒロインの胸に抱かれるような、ザンネンな体験が。

そう――“この時”が、再びやってきたのです。ヤギは来たれり。そして彼らは、続々とピルゴールの元に集結しています。ローカル・オンラインを問わず、最大3人のフレンドを招待しての協力プレイが可能です。結託して大虐殺を繰り広げてもいいし、ミニゲームで競争するも良し。用が済んだらポイも、大いにアリです。

至高の大混乱に、再び身を投じようではありませんか。舐めまわして、頭突きして、破壊の限りを尽くしながら、この新たなオープンワールドを縦横無尽に駆け回りましょう!『Goat Simulator』以来、最高に無駄な時間をお楽しみあれ!どうプレイするかは、完全にプレイヤー次第です(チュートリアルはあります)。我々はあくまで、夢のヤギ生活に浸れる場を提供するのみ。

<特徴>

■ヤギになれます:

プレイヤーが操作するのはヤギ!その名はピルゴール。さらに、その他の「ヤギ」のスキンを着用することも可能です。背の高いヤギ、おいしいヤギ、怒れるヤギ……あなたの望むあらゆるヤギに扮することができます。

■最大4匹で楽しめるマルチプレイ:

仲間も一緒にヤギになれる!ローカル・オンラインの4人協力プレイ機能を搭載。仲間とともに世界を冒険したり、協力してNPCにいたずらを仕掛けたり、7種類の愉快なミニゲームで対戦したりすることができます。(注:我々は仲間割れの責任を負いません。)

■巨大なサン・アゴラ島を探索:

広大なサンドボックスの世界には、たくさんの秘密やクエスト、収集品が眠っているほか、今回はなんとエンディングまで用意されています!4つの蹄を使って歩き回ったり、お尻を引きずったり、ヤギライフでは最高の乗り物である「自動車」を運転したりして、サン・アゴラ島を探検しましょう!(注:本作では全てのヤギが車を運転することができます。)

■混乱を起こして反応を楽しもう:

マップを徘徊しながら、舐めまわしたり、頭突きをしたり、ぶつかったり、果てには爆発させたりして、あらゆる方法で大混乱を引き起こし、すべてのNPCに迷惑をかけてやりましょう。皆さんご存じの4大要素(火、電気、油、そしてネバネバの液体キャンディー)を使って、この世の物理学の限界にチャレンジしてみてください。マップ上の怪しいオブジェクトを操作すれば、文字通りビックリするような結果を得られるかも。

■カスタマイズ:

ヤギの頭部、背中、脚、ボディ、角、毛皮をフルカスタマイズ可能です。トイレットペーパーからティートレイまで、あなたが望むか望まないかに関わらず、300種類以上のギアパーツが用意されています。ギアパーツの中には新しいアビリティを付与してプレイスタイルを変化させられるものもありますし、単にあなたのセンスの悪さを周囲に示すだけのものもあります。

【商品概要】

商品名:Goat Simulator 3

対応機種:PlayStation®5, Xbox Series X|S, Windows PC(Epic Games Store)

※Xbox Series X|S, PCはダウンロード販売のみを予定

発売日:2022年秋

価格:未定

ジャンル:ヤギシミュレーター

プレイ人数:1- 4人

開発:Coffee Stain North AB

販売:Coffee Stain Publishing AB

CERO表記:C

著作権表記:© Coffee Stain North AB 2022 and its licensors. All rights reserved. Developed by Coffee St ain North AB and published by Coffee Stain Publishing AB

公式サイト:https://www.goatsimulator3.com

公式 T w i t t e r: https://twitter.com/GoatSimulator

公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@goatsimulatorgame

Coffee Stainについて

スウェーデンのシェブデ、ストックホルム、マルメ、ヨーテボリにオフィスを構えるCoffee Stainは、ゲーム開発スタジオ、パブリッシャー、投資会社の機能を持つ企業です。2010年に設立されて以来、『Goat Simulator』、『サンクタム』、『A Story About My Uncle』、『Huntdown』、現在早期アクセス実施中の工場ビルダー『Satisfactory』などを手掛けています。

また、Coffee Stain パブリッシング部門では、『Deep Rock Galactic』、『Valheim』、『Midnight Ghost Hunt』など、社外開発の人気ゲームも扱っています。ゲーム業界における多様性を支援するために「Leveling the Playing Field(LTPF)」を立ち上げ、従業員の半数以上が女性である小規模なスタートアップの開発チームへの資金援助を行っています。

Coffee Stainが有するパートナーシップの機会については、公式ウェブサイト、Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeをご確認ください。

Coffee Stain Northについて

Coffee Stain Northは、一人称視点のアドベンチャーゲーム『A Story About My Uncle』および『Goat Simulator』のダウンロードコンテンツである「GoatZ」と「Waste of Space」を制作したチームです。現在はヤギシミュレーターを新たな次元へ進化させてお届けするべく、最新作『Goat Simulator 3』の開発に取り組んでいます。

Twitter: https://twitter.com/Coffee_Stain

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcwOuNMKbj3jvZOhrjFEW9A

Koch Mediaについて

Koch Mediaグループは、ビデオゲーム、VRゲーム、ゲームハードウェアおよび商品の開発、パブリッシング、流通をグローバルに展開しています。

当グループのパブリッシング、マーケティング、流通活動は、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、アジア全域にまで及びます。Koch Med iaは、デジタルメディア事業で25年以上の経験を持ち、世界をリードするパブリッシングパートナーに成長しました。Koch Mediaグループは、Prime Matter、Deep Silver、Milestone、Vertigo Games、Ravenscourtなどの自社所有のパブリッシング部門でマルチレーベル戦略を展開しており、あらゆるパッケージ、デジタルチャンネルを通じてコンソール、PC、VRプラットフォーム向けのゲームをパブリッシングしています。

さらに、グローバルパブリッシングパートナーとして、Koch Mediaはベセスダ、カプコン、コードマスターズ、コナミ、コーエーテクモ、セガ、スクウェア・エニックス、ワーナー・ブラザースをはじめとする数多くのゲームパブリッシャーと長期的な多国籍パブリッシングのコラボレーションを行っています。オーストリアのホーフェンに親会社、ドイツのミュンヘンにパブリッシング本部を置くとともに、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、スウェーデン、オランダ、オーストリア、スイス、ポーランド、オーストラリア、アメリカ、日本、香港に現地のパブリッシング会社を所有しています。

Koch Mediaグループは、Deep Silver Volition (米国イリノイ州シャンペーン)、Deep Silver Dambuster Studios (英国ノッティンガム)、Deep Silver Fishlabs (ドイツ・ハンブルグ)、Warhorse Studios (チェコ共和国プラハ)、Milestone (イタリア・ミラノ)、Voxler (フランス・パリ)、Vertig o Games (オランダ・ロッテルダム)、Flying Wild Hog (ポーランド・ワルシャワ、Rzeszów, Cracow)の10のゲーム開発スタジオを所有しています。さらに、Koch Mediaグループは世界中の多数の独立系開発スタジオと協業しています。Koch Mediaグループの一部であるKoch Filmsは、ヨーロッパの独立系映画配給会社で、主にドイツ、スイス、オーストリア、イタリアで映画、テレビ、オンライン、ホームエンターテイメントの配給会社として事業を展開しています。また、Koch Mediaグループは、ドイツのミュンヘンにある大手ビデオゲーム商品会社であるガヤ・エンタテインメント、チェコのオロモウツにある品質保証施設も所有しています。

Koch MediaはEmbracerグループの企業です。