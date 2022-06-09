³Þ¾¾¾¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¾È¤ì¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¡Ê7·î1Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë²Î¼ê¤Î Crystal Kay ¤ÈÅÐÃÅ¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡×¡¢ÆüÊÆ¶¦ºî¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO VICE¡×¤Ê¤É¶áÇ¯¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¡¦½Ð±é¤·¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë³Þ¾¾¤¬¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢´î¤Ó¤È¶¦¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë42ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÆæ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î·¿ÇË¤ê¤ÊÅÁÀâ¤ÈÎ¢Â¦¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¡£¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ò±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡Crystal Kay ¤¬Ì¾¶Ê¡Ö´Æ¹ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿³Þ¾¾¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢ËÍ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âµ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¾ì¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¡ËÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤â¤³¤Î¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³Þ¾¾¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿Èà¤¬Âç¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£³Þ¾¾¤Ï¡Ö»É·ãÅª¡×¡Ö¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÁ´Éô¤´ËÜ¿Í¡Ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡Ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÍ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÀ¸·üÌ¿²¿¤«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³Ú±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢³Þ¾¾¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¥Á¡¼¥×¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢²»³Ú¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÀÁö´¶¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤³¤Ç²Î¤¦¤Î¤«¡©¡¡²Î¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤¤¤·¡¢±ÇÁü¤âÄ¶¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤ÈÎÏÀâ¡£Crystal Kay¤ò¡ÖÁ´Éô¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÀºÎÏÅª¤ËËÜºî¤òPR¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ·ºÍ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë³Þ¾¾¡£6·î9Æü¤¬¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆü¤Ë²Î¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤ÎÀëÅÁ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤³¤½¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ä¤Ï¤ê¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÊÖÅú¡£¤³¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢Crystal Kay¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÃæ¡¢³Þ¾¾¤ÏÂç¾È¤ì¡£»þÀÞ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êº²¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¤â¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶ÓÎçÆá¡Ë