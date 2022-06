俳優の今井翼が主演を務める映画『TELL ME 〜hideと見た景色〜』より、今井演じる弟・裕士とhide with Spread Beaver、hide・裕士兄弟のシーンを切り取った場面写真が解禁された。

【写真】今井翼が“hideの弟”として奔走 『TELL ME 〜hideと見た景色〜』場面写真

本作は、hideさんの実弟・松本裕士さんの著書「兄弟 追憶のhide」(講談社文庫)をもとに、hideが遺した音楽を世に届けるため奮闘する弟と仲間たちの軌跡を描く。

今井が演じるのは、hideの実弟で本人不在のhideプロジェクトを実現すべく奔走する駆け出しのマネジャー・裕士。また、hideと二人で楽曲を制作していたhideの共同プロデューサー I.N.A.役には、hideのドキュメンタリー映画『JUNK STORY』(2015)でナレーションを務めた塚本高史。hide役を演じるのは、ロックバンド「FUZZY CONTROL」のギター&ヴォーカル、そしてソロでも活動するロックギタリストのJUON。レコード会社重役・鹿島役に津田健次郎。監督・脚本は、『今日も嫌がらせ弁当』(2019)の塚本連平が務めた。

1998年5月2日、X JAPANのギタリストとして、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として活躍していた、日本を代表するロックミュージシャンのhideが急逝。葬儀には約5万人が訪れ、日本中が早すぎる別れに涙する社会現象に。hideのマネージャーを務める弟・松本裕士は、兄hideと過ごした子供時代から今までの日々を思い返していた。制作途中だったアルバム、そしてすでに決定していた全国ツアー。hideの音楽を世に届けたい。兄の意志を継いだ裕士は、hideと二人で楽曲を制作していたhideの共同プロデューサーI.N.A.ら仲間たちとともに動き出す。hide本人不在という異例の状況下で奮闘する裕士とI.N.A.だったが、彼らの前にさまざまな困難が立ちはだかる…。

この度解禁された場面写真は全10点。主人公の裕士(今井)がhideの音楽を世に届けるため、I.N.A.(塚本)を中心とするhide with Spread Beaverのメンバーたちとともに奔走する様子や、hideと裕士兄弟の一面がうかがえる2ショットシーン、1998年当時の「hide with Spread Beaver appear!!“1998 TRIBAL Ja,zoo”」を再現するため、1年半にわたりパフォーマンスの準備を重ねてきたhide with Spread Beaverによる圧巻のライブシーン、ライブ会場の舞台袖でさまざまな感情と思いを胸に祈る裕士の姿などが切り取られている。

映画『TELL ME 〜hideと見た景色〜』は、7月8日より全国公開。