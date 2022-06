【海外ドラマ最新情報】今年すでに2回逮捕のエズラ・ミラー、またもトラブル？

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、DC映画『ジャスティス・リーグ』などへの出演で知られるエズラ・ミラーの新たなトラブルや、Amazon製作の新ドラマ『私たちの青い夏』の更新、J・J・エイブラムスが手掛けるHBOシリーズが頓挫したニュースをお届け。

The cascade of legal troubles continued today for 29-year-old ‘Flash’ star Ezra Miller as parents of an 18-year-old named Tokata Iron Eyes filed paperwork asking a judge to issue an order of protection against the actor on behalf of their child https://t.co/Tsln0m5KhW

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 8, 2022