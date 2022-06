『ゴーストバスターズ/アフターライフ』のコンビ、ジェイソン・ライトマンとギル・キーナンがソニーと手を組み、Netflixで「ゴーストバスターズ」の新作アニメシリーズ企画を進めている。

今回の「ゴーストバスターズ」アニメシリーズではゴースト・コープ社のライトマンとキーナンが製作総指揮を務める。2人は今年日本公開された『ゴーストバスターズ/アフターライフ』でも共同脚本を手がけたばかりであり、ライトマンは監督も務めていた。しかし、今のところ新作アニメシリーズのプロットの詳細は、ゴーストトラップの中に厳重に閉じ込められたままだ。

A brand new GHOSTBUSTERS animated series is on the way! @JasonReitman and @gilkenan, the minds behind Ghostbusters: Afterlife, will be leading the project which will debut on Netflix, in partnership with Sony Pictures Animation. #GeekedWeek pic.twitter.com/g4LkWu314z- Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2022