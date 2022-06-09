¥¦¥¯¥é¥¤¥Êµ¼Ô¡¢¥í¥·¥¢³°Áê¤òµÍÌä ¼Áµ¿¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¶È¼Ñ¤ä¤·
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥é¥Ö¥í¥Õ¡ÊSergei Lavrov¡Ë³°Áê¤¬8Æü¡¢Ë¬ÌäÃæ¤Î¥È¥ë¥³¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆÍÁ³Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Íµ¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ö¥ê¥å¥È¡¦¥Á¥ã¥Ö¥·¥ª¡¼¥ë¡ÊMevlut Cavusoglu¡Ë³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë³¤¾åÉõº¿¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Çþ¤Ê¤É¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»º¹òÎà¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´²óÏ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£²ñÃÌ¸å¤Ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëÃóºß¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó¶Éµ¼Ô¥à¥¹¥ê¥à¡¦¥¦¥á¥í¥Õ¡ÊMuslim Umerov¡Ë¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç²¿ÅÙ¤â¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡¢µ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼Ô¤À¡£ÀäÂÐ¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤ËÄ¾ÁÊ¡£¡Ö¹òÊª°Ê³°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é²¿¤òÅð¤ß¡¢Ã¯¤ËÇä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¿µ½Å¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤ÏÅö½é¡¢ÅöÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÊÖÅú»þ¤Ë¤ÏÈù¾Ð¤ó¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤òÅð¤á¤ë¤«¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î³§¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È±þÀï¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¥Í¥ª¥Ê¥Á¡ÊNeo-Nazi¡ËÀ¯¸¢¤Î°µÀ¯¤«¤é¿Í¡¹¤òµß¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢AFP¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¦¥á¥í¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î´Ö¤º¤Ã¤Èµó¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¡¢¿Ê¹ÔÃ´Åö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ë¼ÁÌä¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤¬¤³¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¸«¤Î¾ì¤òÍð¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²ßÊªÁ¥¤Î¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÍÑ°Õ¤¢¤ë¡× ¥í¥·¥¢³°Áê
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÀ¾Â¦¤Ï¿©ÎÈ´íµ¡¤Î²ò·è¤Ø¹ÔÆ°¤ò ¥í¥·¥¢³°Áê
¡¦¥í¥·¥¢²ßÊªÁ¥¡¢Åð¤ó¤À¹òÊª¤ò¥·¥ê¥¢¤ËÍ¢Á÷¤«