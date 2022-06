劇場版最新作『ONE PIECE FILM RED』が8月6日に公開されることを記念し、8月のフジテレビ土曜プレミアム枠にて2週連続で劇場版『ONE PIECE』を放送することが決定した。8月6日21時からは2019年公開の前作、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』が地上波初放送。さらに8月13日21時からは『この夏、みんなが観たいワンピ映画を放送します!』と題し、ファンや視聴者からの投票で放送作品を決める“ONE PIECE歴代映画投票企画”を実施する。

2週連続放送の第1週、8月6日は、全世界興行収入100億円を突破した大ヒット作、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』を地上波初放送。世界一の祭典「海賊万博」を舞台にルフィたち麦わらの一味をはじめ海賊、海軍、王下七武海、世界政府などのオールスターが出そろい熱いバトルを繰り広げる。公開時に原作者・監修の尾田栄一郎が「とうとうやっちゃった。オールスター映画・・・!!ヤベェのできてます!!」とコメントした力作だ。

翌週8月13日に放送する作品は、劇場版『ONE PIECE』の過去全14作品の中から観たい作品を募り、リクエストの最も多い作品をオンエアする(14作目の劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』を除く)“ONE PIECE歴代映画投票企画”を実施して決定。本日より7月3日23時59分までフジテレビ公式サイトにて投票を受付中。さらに、投票に参加すると、抽選で7月22日に開催される『ONE PIECE FILM RED』の「ワールドプレミア」への招待券や映画オリジナルグッズなど豪華プレゼントが当たるチャンスも! 果たしてどの映画が放送されるのか?投票の行方に注目だ。

フジテレビ編成部の江花松樹は、「『ワンピース』のアニメ放送が1999年10月に始まってから約23年。そしてワンピースの映画が初めて上映されたのが今から22年前。原作は100巻を超え、アニメも1000話を突破し、原作連載開始から25周年という節目の年に公開される新作映画『ONE PIECE FILM RED』。この記念すべき映画15作目公開に向けて、土曜プレミアムで2週連続ワンピ映画の放送が決定いたしました! 全世界興行収入100億円を突破した大ヒット作劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』はもちろん、2週目の映画に何が選ばれるのか?楽しみにしていただければと思います!この夏はテレビも映画も『ワンピース』!ということで、放送を見つつ、劇場にも足を運んでいただければ幸いです!」とコメントを寄せた。

土曜プレミアム 劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』は、フジテレビ系にて8月6日21時、『この夏、みんなが観たいワンピ映画を放送します!』企画で選出された劇場版作品は、フジテレビ系にて8月13日21時放送。

★『ONE PIECE』歴代映画★1・『ワンピース』 (2000年3月4日公開)2・『ワンピース ねじまき島の冒険』(2001年3月3日公開)3・『ワンピース 珍獣島のチョッパー王国』(2002年3月2日公開)4・『ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険』(2003年3月1日公開)5・『ワンピース 呪われた聖剣』(2004年3月6日公開)6・『ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』(2005年3月5日公開)7・『ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵』(2006年3月4日公開)8・『ワンピース エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち』(2007年3月3日公開)9・『ワンピース エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』(2008年3月1日公開)10・『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』(2009年12月12日公開)11・『ONE PIECE 3D −麦わらチェイス−』(2011年3月11日公開)12・『ONE PIECE FILM Z』(2012年12月15日公開)13・『ONE PIECE FILM GOLD』(2016年7月23日公開)14・劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』(2019年8月9日公開)